A Bósnia toma uma decisão surpreendente poucas horas após a eliminação da Itália

A Federação Bósnia-Herzegovina de Futebol anunciou uma decisão surpreendente após a classificação para a Copa do Mundo de 2026, às custas da Itália.

A Bósnia venceu a Itália nos pênaltis por 4 a 1, após um empate em 1 a 1, no Estádio Bilino Polje, garantindo assim sua vaga na Copa do Mundo na América do Norte neste verão.

Esta classificação marca a primeira participação da Bósnia na fase final desde 2014.

O presidente da Federação Bósnia-Herzegovina de Futebol, Veko Zelkovic, anunciou que o estádio que sediou a partida será demolido como parte do compromisso do país de seguir em frente após esta Copa do Mundo.

Em declarações publicadas pelo jornal “The Sun”, ele disse: “No passado, tivemos problemas e não aproveitamos bem os ganhos financeiros; não vamos repetir esse erro”.

E continuou: “Elaboramos planos sérios sobre os quais não vou falar aqui. Limitar-me-ei a revelar a construção do estádio nacional... O atual estádio em Zenica será demolido e será construído um novo estádio com capacidade para 18 mil lugares, de acordo com todas as normas da FIFA e da UEFA. Isso é algo que permanecerá para as gerações futuras”.

O estádio Bilino Polje, com capacidade para 15.600 espectadores, está em uso desde 1972.

Liderada por Edin Džeko, de 40 anos, a Bósnia garantiu seu lugar em um grupo que inclui Canadá, Catar e Suíça.

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