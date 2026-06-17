"A bomba do Artigo 4"... Como o Real Madrid tenta punir o Barcelona no caso Negreira?

Uma reportagem revelou o fundamento em que o Real Madrid se baseia em sua tentativa de punir o Barcelona no famoso caso Negreira.

O Real Madrid reforçou sua posição no caso “Negreira” após anunciar que apresentou uma petição oficial à União Europeia de Futebol (UEFA), solicitando a reabertura do processo disciplinar relacionado aos pagamentos que José Negreira, ex-vice-presidente da Comissão de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol, recebeu do clube Barcelona.

Por sua vez, o jornal “AS” publicou uma reportagem na qual abordou o artigo que o Real Madrid pretende utilizar para que a UEFA aplique sanções ao Barcelona.

O jornal afirmou que o sistema disciplinar do futebol mundial foi elaborado de forma que as federações continentais, tanto em competições nacionais quanto continentais, tenham o direito de impor sanções em casos de infrações que prejudiquem a integridade da competição.

Acrescentou ainda que o caso Negreira voltou à tona após a exigência clara e direta do Real Madrid por “justiça no que diz respeito aos pagamentos efetuados pelo Barcelona ao ex-vice-presidente da Comissão Técnica de Árbitros”.

Ela observou: “A ação do Real Madrid deixou claro que o sistema do futebol espanhol voltou à normalidade, e não às relações cordiais que prevaleciam entre os grandes clubes espanhóis nos últimos anos; qualquer possível punição contra o Barcelona é de competência da Federação Europeia de Futebol (UEFA), pois se trata de uma competição local”.

O jornal acrescentou: “Mais especificamente, o artigo 4º do Regulamento Disciplinar da UEFA estabelece que cabe ao órgão continental excluir qualquer time que possa comprometer a integridade da competição”.

E completou: “O artigo 4º dispõe o seguinte: se a UEFA, com base em todas as circunstâncias e informações de que dispõe, concluir que um clube esteve envolvido, direta ou indiretamente, desde a entrada em vigor do artigo 50(3) do Estatuto da Federação, ou seja, em 27 de abril de 2007, em qualquer atividade que vise manipular ou influenciar o resultado de uma partida em nível nacional ou internacional, declarará a inelegibilidade desse clube para participar do campeonato. Essa proibição é válida apenas por uma temporada de futebol”.

Ela destacou que a Federação Europeia de Futebol (UEFA) pode, ao tomar sua decisão, basear-se em uma decisão proferida por uma entidade esportiva nacional ou internacional, por um órgão de arbitragem ou por um tribunal nacional, mas não é obrigada a fazê-lo.

Além disso, a UEFA pode abster-se de declarar a inelegibilidade de um clube para participar da competição se estiver convencida de que a decisão proferida nas mesmas circunstâncias por uma entidade esportiva nacional ou internacional, por um órgão arbitral ou por um tribunal nacional já tenha efetivamente impedido o clube de participar de uma competição de clubes da UEFA.

E acrescentou: “Na verdade, a UEFA não encerrou o caso que seu presidente, Aleksander Čeferin, descreveu certa vez como o maior escândalo da história do futebol”.

E esclareceu: “Não é necessariamente exigido que a punição se baseie em uma sentença judicial, mas a entidade administrativa do futebol europeu decidiu aguardar a decisão dos tribunais”.

O jornal questionou: “Mas qual é o papel da FIFA nisso tudo?”

E respondeu: “Na qualidade de mero observador, a Federação Internacional de Futebol (FIFA) intervém quando se trata de uma federação esportiva em casos de manipulação de resultados de partidas ou fraude, mas não pode tomar nenhuma medida contra os clubes”.

E continuou: “Nesse caso, a FIFA aguarda para ver o que vai acontecer, levando em conta que quaisquer sanções devem ser impostas pela União Europeia de Futebol (UEFA)”.

De acordo com a reportagem, o Barcelona pode ser excluído das competições continentais por um ano sem a necessidade de uma decisão judicial.