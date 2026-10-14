A bolha estoura: o futebol inglês à beira de uma catástrofe financeira, com 94% dos clubes afundados em prejuízos

Não se trata mais de um simples alerta passageiro, mas de um sino de alarme que toca com força nos gramados da Inglaterra. Enquanto a Premier League brilha como a liga mais rica do mundo, um relatório oficial chocante revela que todo o corpo do futebol inglês está "à beira do colapso financeiro", numa crise que ameaça apagar clubes tradicionais do mapa.

Um grave relatório divulgado pela Autoridade Reguladora Independente do Futebol (IFR) e publicado pelo jornal britânico "Daily Mail" revelou que o futebol inglês entrou na zona vermelha, com 94% dos clubes registrando prejuízos financeiros, enquanto um terço dos clubes da English Football League (EFL) e da National League já se encontra em situação de insolvência de fato, o que exige "reformas urgentes" antes que seja tarde demais.

A maldição dos salários e a corrida suicida

O relatório coloca o dedo na raiz do problema: uma corrida desenfreada e destrutiva para manter a competitividade. Os clubes, de cima a baixo, elevam os salários de seus jogadores de forma insana para acompanhar os rivais, numa estratégia descrita no relatório como "uma mistura perigosa de dívidas acumuladas e dependência excessiva do financiamento dos proprietários, o que expõe os clubes e suas torcidas ao risco".

O quadro fica ainda mais sombrio diante do abismo econômico que separa a Premier League das demais divisões: a média de receita de um único clube da Premier League supera em mais de oito vezes o que arrecada um clube da Championship, tornando a concorrência justa praticamente impossível.

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Essa crise é agravada pelo sistema dos "pagamentos paraquedas" — o apoio financeiro que os clubes rebaixados recebem da Premier League. Essa compensação concede aos rebaixados uma vantagem financeira avassaladora por anos e obriga os demais clubes a arriscar tudo e a se lançar em apostas financeiras suicidas para tentar alcançá-los.

Clubes que perdem até sem jogadores!

O mais chocante do relatório, segundo a rádio espanhola "Cadena SER", é que a crise já não está ligada apenas às folhas de pagamento dos jogadores: as despesas operacionais subiram a tal ponto que 17 clubes da English Football League e da National League registrariam prejuízos enormes mesmo se não pagassem um único salário a seus jogadores.

Os números de receita da temporada 2025-2026 revelam a dimensão do desequilíbrio estrutural: do total de mais de 9 bilhões de libras esterlinas arrecadados pelo futebol inglês como um todo, o mais relevante é que a Premier League sozinha ficou com 7,5 bilhões de libras, enquanto a Championship se contentou com apenas 1 bilhão.

No mesmo período, a League One e a League Two receberam juntas somente 460 milhões, e a National League ficou com apenas 70 milhões de libras.

Prejuízos se multiplicam e dívidas explodem

O relatório revela números assustadores sobre o crescimento dos prejuízos:

Na Premier League, a média de prejuízo por clube saltou de 20 milhões de libras na temporada 2021-2022 para 44 milhões de libras na atual temporada 2025-2026.

Na Championship, subiu de 13 milhões para 22 milhões de libras em apenas uma temporada.

A verdadeira catástrofe, porém, está nas divisões inferiores:

Os prejuízos dos clubes da League One triplicaram em cinco temporadas, de 2,4 milhões para 7,5 milhões de libras.

Na League Two, quadruplicaram, de 600 mil libras para 2,7 milhões de libras.

Esses prejuízos se refletiram na montanha de dívidas que ameaça o esporte: o endividamento total dos clubes ingleses subiu de 2,8 bilhões de libras na temporada 2020-2021 para 4,1 bilhões na temporada passada, com a previsão aterrorizante de atingir 5,1 bilhões de libras no atual ano fiscal.

O paradoxo é que os clubes da Premier League, apesar de serem os mais ricos, concentram sozinhos 75% dessas dívidas, prova definitiva de que nem mesmo o topo da pirâmide do futebol está a salvo do fantasma da falência.



