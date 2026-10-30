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A Bola de Ouro revela uma nova surpresa: onde ficou Messi na votação de Portugal?

L. Yamal
H. Kane
L. Messi
K. Mbappe
La Liga
Espanha
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Votação gera polêmica

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O voto do jornalista português António Tadia na eleição da Bola de Ouro de 2026 revelou escolhas que chamaram a atenção, depois que ele colocou o espanhol Lamine Yamal no topo da sua lista, ignorando uma posição de destaque para o vencedor do prêmio, Harry Kane, e preferindo em vez dele uma série de estrelas, enquanto o argentino Lionel Messi apareceu na sétima colocação.

Tadia colocou o jovem craque do Barcelona na primeira posição, seguido pelo francês Kylian Mbappé e depois pelo norueguês Erling Haaland, enquanto o georgiano Khvicha Kvaratskhelia ficou em quarto lugar e o espanhol Pau Cubarsí em quinto, com Kane se contentando com a sexta posição, uma à frente de Messi.

As surpresas não pararam por aí, já que a lista incluiu o português Nuno Mendes na oitava posição, o argentino Lautaro Martínez em nono e o espanhol Rodri em décimo, num voto que refletiu as preferências do jornalista português sobre os principais craques da temporada.

No que diz respeito à presença portuguesa na classificação final, Vitinha apareceu na décima quarta posição com 59 pontos, sendo o melhor jogador do seu país, seguido por João Neves na décima nona posição com 15 pontos, depois Nuno Mendes na vigésima terceira posição com 8 pontos, e Bruno Fernandes na vigésima sétima posição com 5 pontos.

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