O voto do jornalista português António Tadia na eleição da Bola de Ouro de 2026 revelou escolhas que chamaram a atenção, depois que ele colocou o espanhol Lamine Yamal no topo da sua lista, ignorando uma posição de destaque para o vencedor do prêmio, Harry Kane, e preferindo em vez dele uma série de estrelas, enquanto o argentino Lionel Messi apareceu na sétima colocação.

Tadia colocou o jovem craque do Barcelona na primeira posição, seguido pelo francês Kylian Mbappé e depois pelo norueguês Erling Haaland, enquanto o georgiano Khvicha Kvaratskhelia ficou em quarto lugar e o espanhol Pau Cubarsí em quinto, com Kane se contentando com a sexta posição, uma à frente de Messi.

As surpresas não pararam por aí, já que a lista incluiu o português Nuno Mendes na oitava posição, o argentino Lautaro Martínez em nono e o espanhol Rodri em décimo, num voto que refletiu as preferências do jornalista português sobre os principais craques da temporada.

No que diz respeito à presença portuguesa na classificação final, Vitinha apareceu na décima quarta posição com 59 pontos, sendo o melhor jogador do seu país, seguido por João Neves na décima nona posição com 15 pontos, depois Nuno Mendes na vigésima terceira posição com 8 pontos, e Bruno Fernandes na vigésima sétima posição com 5 pontos.