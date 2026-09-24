A disputa pela Bola de Ouro deste ano se transformou em algo parecido com campanhas eleitorais, diante do grande clima de incerteza que envolve a identidade do vencedor aguardado, cujo anúncio está marcado para a cerimônia que a capital britânica, Londres, receberá no dia 26 de outubro.

E com a aproximação do prazo de encerramento da votação, marcado para a próxima segunda-feira, a presença midiática dos astros indicados se intensificou, à medida que eles buscam reforçar suas chances diante dos jornalistas encarregados de escolher o melhor jogador do mundo.

Participam da votação 100 jornalistas, sendo um jornalista de cada país entre as 100 primeiras seleções no ranking da Federação Internacional de Futebol (FIFA), enquanto a conversa sobre a corrida midiática se tornou parte essencial do cenário nas últimas semanas.

Campanhas midiáticas: cada jogador escolhe seu caminho

Os métodos dos indicados para lidar com a corrida pela Bola de Ouro divergem, já que Kylian Mbappé optou por uma presença midiática intensa, ao passo que os círculos próximos dos jogadores desempenham um papel de destaque na gestão dessas movimentações e no contato com os veículos de imprensa, com o objetivo de destacar mensagens específicas.

Em contrapartida, outros jogadores, como Harry Kane, preferem uma estratégia mais discreta, aparecendo em uma ou duas entrevistas com grandes veículos de imprensa, além da tradicional e extensa entrevista à revista France Football, entidade organizadora do prêmio.

A campanha não se limita aos próprios jogadores, já que os clubes também se movimentam nessa direção, seja abrindo suas portas aos jornalistas mais do que o habitual, seja destacando as estatísticas de seus jogadores, seus números e seu desempenho ao longo da temporada.

E os grandes clubes europeus se destacam, especialmente na Espanha, por sua grande capacidade de influência midiática e de contato direto com os jornalistas locais.

Jornalistas revelam a dificuldade de escolher o vencedor

A RMC Sport entrou em contato com 3 jornalistas que participam da votação da Bola de Ouro de 2026, e que pertencem a diferentes continentes e fusos horários, para revelar a natureza da disputa por dentro do processo de votação.

Um dos jornalistas disse, sem revelar sua identidade: "Com toda a franqueza, vocês falam das campanhas midiáticas de alguns jogadores, mas eu vi muito pouco dessas movimentações. Não se deve confiar nas redes sociais, porque elas exageram os fenômenos e as críticas, e esses vídeos não vão me influenciar quando eu definir minha lista dos 10 melhores jogadores".

Ele explicou que não compreende muito a importância "dessas declarações repetidas", com exceção dos casos em que o jogador concede uma entrevista direta ao jornalista votante, acrescentando: "E aqui eu acredito que a coisa pode influenciar a votação".

E, na Espanha, um jornalista do jornal As que possui direito de voto realizou uma entrevista com Mbappé.

"Este ano é o mais difícil"

Outro votante disse, também sem revelar sua identidade: "Este é um ano mais aberto do que os anteriores, e por isso é difícil encontrar um jogador que reúna o consenso de todos dentro da lista proposta".

E acrescentou: "Você pode ver jogadores que brilharam durante a temporada, mas que não brilharam na Copa do Mundo, e há outros com quem aconteceu o contrário. É difícil encontrar um jogador que tenha brilhado nas duas partes da temporada".

E prosseguiu: "Há jogadores que possuem argumentos individuais fortes, mas que não têm conquistas coletivas no mesmo nível. Eu não tenho uma experiência muito longa na votação, mas este ano é o mais difícil".

O próprio jornalista afirmou que o processo de votação exige um acompanhamento contínuo da temporada, explicando: "O votante deve acompanhar a temporada e analisar os fatos e as estatísticas, para que tenha uma imagem clara no dia da votação".

E revelou que já definiu sua escolha para o primeiro lugar, mas que ainda precisa completar a lista dos 10 melhores jogadores, ressaltando a importância de ordenar também os demais nomes: "Precisamos levar em conta o restante da classificação, pois o segundo lugar deve ser melhor que o terceiro, e assim por diante".

Em contrapartida, outro jornalista, de outro continente, indicou que ainda não fechou sua lista por completo, e disse: "Estou atualmente na fase final da reflexão", antes de acrescentar: "Eu defini minha escolha para o primeiro lugar desde o fim da Copa do Mundo".

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Tentativas de influenciar alguns votantes

Um dos jornalistas que participam da votação revelou que alguns próximos aos jogadores tentaram entrar em contato com ele durante a temporada, mas afirmou que isso não influenciou sua forma de escolher.

Ele disse à RMC Sport: "Sim, alguns próximos a certos jogadores tentaram entrar em contato comigo. Também recebo e-mails e alguns sinais de interesse em determinados momentos da temporada, mas eu não me importo com isso".

E acrescentou: "Sabem, muitas vezes a forma de se aproximar deles é indireta, e na maioria das vezes não é o próprio empresário do jogador quem cuida do assunto, mas sim são usadas outras formas".

Um dos jornalistas apontou que a pressão é grande em alguns países, especialmente quando as escolhas dos votantes não coincidem com os desejos das torcidas locais, antes de dizer de forma irônica: "A pressão mais forte? Quando os nossos votos são divulgados".

Os critérios: quem merece a Bola de Ouro?

No âmbito esportivo, as opiniões dos votantes divergem sobre os principais candidatos, já que um profissional de grande experiência na área jornalística disse que Khvicha Kvaratskhelia pode ser prejudicado por ser um jogador da Geórgia, explicando: "Se não levarmos em conta a Copa do Mundo, ele está com certeza entre os três melhores".

E acrescentou: "Depois disso, você tem os melhores artilheiros, Kane e Mbappé. Harry Kane venceu a Liga Alemã e a Copa da Alemanha nesta temporada, enquanto Mbappé não venceu nenhum título".

O problema central que os votantes enfrentam continua sendo definir o que exatamente deve ser avaliado na escolha do vencedor, algo que um dos jornalistas resumiu ao dizer: "Para os votantes, a pergunta que fazemos a nós mesmos é: o que estamos julgando?".

Ele apontou os critérios definidos para o prêmio da Bola de Ouro, mas, ao mesmo tempo, ressaltou que a escolha "também envolve um sentimento pessoal".

Um dos votantes revela o tamanho da dificuldade da tarefa, após afirmar que precisou de dois dias inteiros de reflexão para preparar sua lista final dos 10 melhores jogadores, diante de uma disputa aberta na qual é difícil chegar a um nome que reúna um consenso claro.

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