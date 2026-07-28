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A bofetada dos minutos finais: PSG prepara "trovão ensurdecedor" contra o Real Madrid com a contratação de Diomande

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O negócio vai escapar do Real Madrid?

Uma reportagem da imprensa afirmou, nesta terça-feira, que o Paris Saint-Germain prepara uma surpresa estrondosa para o Real Madrid, que representaria um verdadeiro choque caso se concretize.

E enquanto o Real Madrid e o Leipzig seguem negociando para fechar a contratação do equatoriano Yan Diomande, novos intermediários, próximos ao Paris Saint-Germain, tentam conduzir o último ataque parisiense.

O jornal "L'Équipe" escreveu: "E se a novela de Yan Diomande (19 anos) ainda não tivesse terminado? Apesar de estar perto de se juntar ao Real Madrid, o ponta marfinense, que já havia concordado com um contrato com o clube espanhol há dias (as informações apontam para um valor entre 50 e 55 milhões de euros ao longo de cinco anos), esteve presente nos treinos do Leipzig na terça-feira".

E prosseguiu: "O Real Madrid e o clube alemão ainda não chegaram a um acordo definitivo sobre sua transferência. Poderia essa situação beneficiar o Paris Saint-Germain? Com o aumento da probabilidade de transferência de Bradley Barcola para o Liverpool, o clube parisiense passou a ter novos argumentos para tentar reviver este negócio".

A "L'Équipe" completou: "Internamente, o Paris Saint-Germain, que anunciou oficialmente — por meio de um comunicado à imprensa — sua desistência da disputa, sabe que o jogador sempre se sentiu atraído pelo projeto parisiense. Isso se deve ao fato de que muitos membros de sua família torcem para o clube, além de a ideia de jogar sob o comando de Luis Enrique o seduzir fortemente. E o número de interessados nele aumentou de forma notável nos últimos dias, o que provocou um grande aumento no valor exigido pelo negócio".

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E o jornal soltou a surpresa ao dizer: "Nas últimas horas, novos intermediários, que se diz estarem muito mais próximos do Paris Saint-Germain, tentaram colocar as coisas nos eixos e retomar o contato. Isso é suficiente para indicar um último ataque parisiense? Essa possibilidade ganhou credibilidade nesta terça-feira, desde que o Real Madrid não conclua o negócio antes disso". 

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