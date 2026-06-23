A Bélgica recebe uma notícia fantástica na véspera do confronto decisivo da Copa do Mundo contra a Nova Zelândia

A Bélgica poderá contar novamente com Jérémy Doku na madrugada de sexta-feira para sábado, conforme informou o médico da seleção, Brahim Hacene. A Bélgica enfrentará a Nova Zelândia nessa madrugada, às 5h, horário da Holanda.

Doku viajou no último fim de semana para a Inglaterra a fim de estar presente no nascimento de seu primeiro filho. Segundo o médico da seleção belga, o parto transcorreu bem e tanto o bebê quanto a mãe estão bem.

Na terça-feira à noite, Doku retorna à seleção belga para se preparar com o time para a decisiva última partida da fase de grupos contra a Nova Zelândia. Após duas partidas, a Bélgica soma apenas dois pontos e precisará vencer para terminar entre as duas primeiras colocadas.

Apesar de Doku ter passado os últimos dias na Inglaterra, ele também não pôde jogar contra o Irã (0 a 0) por outro motivo.

Uma fonte próxima ao atacante informou que ele está enfrentando atualmente um problema respiratório, segundo noticiou a RTL Sport belga. Ele já se recuperou disso.

Segundo a mesma fonte, Doku está muito abalado com toda a comoção que surgiu em torno dele nos últimos dias. As palavras da apresentadora France Pierron, em especial, o afetaram profundamente.

“Se você tem a sorte de participar de uma Copa do Mundo, há centenas de jogadores de futebol que matariam para estar no seu lugar, e então você deixa tudo isso para trás para estar presente no nascimento do seu filho...”

Em seguida, ela causou grande polêmica com uma declaração polêmica sobre o papel dos pais durante o parto. “É simplesmente um momento terrível e, desculpem-me pela linguagem, em que o pai é, na verdade, inútil. Ele fica só ali, meio que de fora”, disse ela.

Pierron foi chamada à responsabilidade por seu empregador, o L’Équipe, e foi demitida. Mais tarde, ela chegou a pedir desculpas.