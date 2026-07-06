A Bélgica não fica de braços cruzados e toma medidas imediatas contra a FIFA

A Bélgica tomou medidas contra a decisão da FIFA de não suspender Folarin Balogun para as oitavas de final da Copa do Mundo. Os advogados da Federação Belga de Futebol (RBFA) solicitaram uma explicação formal sobre essa decisão. Além disso, a federação deseja ter acesso aos relatórios oficiais da FIFA, segundo o The Athletic.

No domingo à noite, a FIFA anunciou repentinamente que Balogun, que recebeu um cartão vermelho na partida entre os Estados Unidos e a Bósnia e Herzegovina (2 a 0), não seria suspenso para as oitavas de final contra a Bélgica.

Segundo o jornalista Ben Jacobs e o The New York Times, essa decisão foi resultado de um telefonema do presidente Donald Trump ao presidente da FIFA, Gianni Infantino.

A Bélgica divulgou, ainda naquela mesma noite, um longo comunicado no qual deixou claro que medidas serão tomadas contra a decisão da FIFA.

Esse primeiro passo já foi dado. De acordo com o The Athletic, a Bélgica solicitou uma explicação completa e transparente sobre essa decisão. Além disso, os advogados da RBFA querem ter acesso ao relatório da comissão de arbitragem.

No entanto, a FIFA ainda pode decidir não divulgar o relatório. A Bélgica precisará agir rapidamente, já que a partida está marcada para as 2h da madrugada, horário da Holanda.