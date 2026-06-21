A Bélgica não consegue furar a defesa iraniana... e coloca o Egito sob pressão antes do confronto contra a Nova Zelândia

A seleção belga não conseguiu conquistar sua primeira vitória no Grupo 7 da Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá, após se deparar com a sólida defesa da seleção iraniana e com o brilhante desempenho do goleiro Ali Reza Piranvand, resultando em um empate sem gols entre as duas equipes na noite de domingo, na segunda rodada da fase de grupos.

Os Diabos Vermelhos dominaram o jogo durante os dois tempos, mas não conseguiram transformar sua superioridade em gols diante de uma defesa iraniana organizada e de um goleiro excepcional que salvou sua equipe em momentos decisivos.

Domínio belga infrutífero

O técnico Rudi García optou por uma formação ofensiva (4-2-3-1), com Romelu Lukaku no ataque, apoiado por Alexis Salimakers, Kevin De Bruyne e Leandro Trossard.

Por sua vez, a seleção iraniana apostou em uma formação defensiva (5-4-1), liderada por Mehdi Taremi no ataque.

A partida começou acirrada, com Lukaku recebendo um cartão amarelo após uma colisão com o goleiro Piranhvand (3º minuto). Os belgas dominaram a posse de bola e pressionaram para frente, mas os chutes de De Bruyne e De Kuiper não encontraram o caminho para o gol (9º minuto).

Oportunidades do Irã em contra-ataques

Apesar da pressão belga, o Irã teve uma chance perigosa com Kanani, que chutou com força, mas Courtois defendeu com maestria (14º).

Tarmi pensou ter aberto o placar em uma cobrança de falta, mas o gol foi anulado por impedimento (27º), e o primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0, apesar de uma chance de De Kuiper no final (44º).

Peranvand salva o Irã

No segundo tempo, os belgas continuaram seus ataques, e Salimakers desperdiçou uma chance em um escanteio (50º).

Após a entrada de Vanaken, Castagne e Lukebakio, os belgas pensaram ter quebrado o empate, mas Beranvand fez uma defesa espetacular em um chute de De Kuiper à queima-roupa (59º).

A expulsão de Ngoy complica a situação

A situação complicou-se ainda mais para a Bélgica depois que Ngoy recebeu cartão vermelho direto por uma falta violenta contra Taremi (67º), fazendo com que os Diabos Vermelhos terminassem a partida com dez jogadores.

Com a desvantagem numérica, os belgas perderam sua eficácia ofensiva, enquanto o Irã tentou aproveitar a situação, mas Courtois defendeu um chute forte (82º).

Minutos finais emocionantes

Nos minutos finais, Piranhvand continuou a brilhar com defesas consecutivas contra as tentativas de De Kuiper (87', 88'), mantendo o gol invicto e garantindo um ponto valioso para sua equipe.

Classificação do grupo

Com esse resultado, a seleção belga ocupa provisoriamente o segundo lugar no Grupo 7, com dois pontos, empatada com o Irã, antes do confronto entre Egito e Nova Zelândia na madrugada de segunda-feira, quando o vencedor assumirá a liderança do grupo.