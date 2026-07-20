A Bélgica está apostando tudo nesse holandês como novo técnico da seleção

Mark van Bommel é o principal candidato a se tornar o novo técnico da seleção da Bélgica, segundo o jornal De Telegraaf. De acordo com fontes próximas à Federação Belga de Futebol (KBVB), o holandês de 49 anos está no topo da lista para suceder Rudi Garcia no comando dos Diabos Vermelhos.

Após a saída de Garcia, a KBVB quer agir rapidamente e vê em Van Bommel o sucessor ideal. O ex-jogador da seleção holandesa não quis comentar as notícias, mas várias fontes confirmam que seu nome está fortemente em destaque.

Van Bommel goza de excelente reputação na Bélgica graças à sua passagem bem-sucedida pelo Royal Antwerp. Em 2023, ele levou o clube ao primeiro título nacional desde 1957 e, além disso, conquistou a Copa da Bélgica, garantindo assim a dobradinha. Um ano depois, somou-se a isso também a Supercopa da Bélgica.

Sua carreira como técnico começou após várias funções como assistente em times de base e seleções nacionais. Em 2017, ele assumiu o cargo de técnico principal do PSV Sub-19, sendo promovido, um ano depois, para a equipe principal. Van Bommel acabou comandando o time em 75 partidas em Eindhoven. Em sua primeira temporada, o PSV ficou a um passo do título nacional, enquanto, em seu segundo ano, ele foi demitido devido a resultados abaixo do esperado.

Após sua saída do PSV, Van Bommel foi para o VfL Wolfsburg. Em seguida, no verão de 2022, Marc Overmars o trouxe para o Royal Antwerp, onde a parceria se mostrou imediatamente bem-sucedida. O desempenho na Bélgica reforçou ainda mais seu status como técnico.

Desde que deixou Antuérpia, Van Bommel recusou várias propostas, tanto do país quanto do exterior. Clubes da Alemanha, Espanha e Itália, entre outros, demonstraram interesse, mas, segundo o técnico, não surgiu o desafio certo. Por isso, nos últimos dois anos, ele se afastou conscientemente da carreira de técnico.

Se Van Bommel realmente chegar a um acordo com a KBVB, será a primeira vez que ele assumirá o cargo de técnico da seleção nacional. Com isso, ele seguiria os passos de seu sogro, Bert van Marwijk, que levou a Seleção Holandesa à final da Copa do Mundo em 2010.

A Bélgica decidiu se despedir de Garcia após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo. Embora os Diabos Vermelhos tenham chegado às quartas de final, o desempenho da equipe foi frequentemente insatisfatório.

Os empates contra o Egito e o Irã renderam críticas ferrenhas a Garcia, e também nas oitavas de final contra o Senegal a Bélgica escapou por pouco da eliminação. Contra a primeira grande seleção de verdade, a Espanha, finalmente chegou ao fim