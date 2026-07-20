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(260702) -- SEATTLE, July 2, 2026 -- Youri Tielemans (bottom) of Belgium celebrates scoring their third goal with teammates during the round of 32 match between Belgium and Senegal at the 2026 FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball at Seattle Stadium in Seattle, the United States, July 1, 2026. ) (SP)U.S.-SEATTLE-FOOTBALL-FIFA WORLD CUP-ROUND OF 32-BEL VS SEN BaixXuefeiImago
Jeroen van Poppel

Traduzido por

A Bélgica está apostando tudo nesse holandês como novo técnico da seleção

Mercado da bola
Bélgica
M. van Bommel

Mark van Bommel é o principal candidato a se tornar o novo técnico da seleção da Bélgica, segundo o jornal De Telegraaf. De acordo com fontes próximas à Federação Belga de Futebol (KBVB), o holandês de 49 anos está no topo da lista para suceder Rudi Garcia no comando dos Diabos Vermelhos.

Após a saída de Garcia, a KBVB quer agir rapidamente e vê em Van Bommel o sucessor ideal. O ex-jogador da seleção holandesa não quis comentar as notícias, mas várias fontes confirmam que seu nome está fortemente em destaque.

Van Bommel goza de excelente reputação na Bélgica graças à sua passagem bem-sucedida pelo Royal Antwerp. Em 2023, ele levou o clube ao primeiro título nacional desde 1957 e, além disso, conquistou a Copa da Bélgica, garantindo assim a dobradinha. Um ano depois, somou-se a isso também a Supercopa da Bélgica.

Sua carreira como técnico começou após várias funções como assistente em times de base e seleções nacionais. Em 2017, ele assumiu o cargo de técnico principal do PSV Sub-19, sendo promovido, um ano depois, para a equipe principal. Van Bommel acabou comandando o time em 75 partidas em Eindhoven. Em sua primeira temporada, o PSV ficou a um passo do título nacional, enquanto, em seu segundo ano, ele foi demitido devido a resultados abaixo do esperado.

Após sua saída do PSV, Van Bommel foi para o VfL Wolfsburg. Em seguida, no verão de 2022, Marc Overmars o trouxe para o Royal Antwerp, onde a parceria se mostrou imediatamente bem-sucedida. O desempenho na Bélgica reforçou ainda mais seu status como técnico.

Desde que deixou Antuérpia, Van Bommel recusou várias propostas, tanto do país quanto do exterior. Clubes da Alemanha, Espanha e Itália, entre outros, demonstraram interesse, mas, segundo o técnico, não surgiu o desafio certo. Por isso, nos últimos dois anos, ele se afastou conscientemente da carreira de técnico.

Se Van Bommel realmente chegar a um acordo com a KBVB, será a primeira vez que ele assumirá o cargo de técnico da seleção nacional. Com isso, ele seguiria os passos de seu sogro, Bert van Marwijk, que levou a Seleção Holandesa à final da Copa do Mundo em 2010.

A Bélgica decidiu se despedir de Garcia após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo. Embora os Diabos Vermelhos tenham chegado às quartas de final, o desempenho da equipe foi frequentemente insatisfatório.

Os empates contra o Egito e o Irã renderam críticas ferrenhas a Garcia, e também nas oitavas de final contra o Senegal a Bélgica escapou por pouco da eliminação. Contra a primeira grande seleção de verdade, a Espanha, finalmente chegou ao fim

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