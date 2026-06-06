A Bélgica dá o exemplo e deixa a seleção holandesa, sua adversária na Copa do Mundo, completamente ridicularizada

A Bélgica venceu com facilidade o último amistoso antes da Copa do Mundo, na tarde de sábado. Em Bruxelas, a Tunísia, adversária da seleção holandesa na Copa do Mundo, foi derrotada por 5 a 0.
Os Diabos Vermelhos foram superiores no primeiro tempo, embora tenha sido a Tunísia a ter a primeira grande chance. Em uma jogada de bola parada, a bola caiu nos pés de Omar Rekik, mas ele chutou para fora.
Depois disso, foi um jogo de mão única. A Bélgica criou perigo com Leandro Trossard, Kevin De Bruyne e Brandon Mechele, mas foi preciso esperar até aos 28 minutos para que caísse o primeiro golo. Jérémy Doku manteve a visão de jogo e viu Trossard, completamente desmarcado, finalizar: 1-0.
A Tunísia ainda teve sorte com esse placar no intervalo, mas, após o intervalo, o placar continuou a aumentar. Um cruzamento de Youri Tielemans foi transformado em gol por Charles De Ketelaere com uma cabeçada espetacular.
Mas não pararia por aí, pois De Bruyne também marcou. Depois que Ismael Gharbi recebeu seu segundo cartão amarelo pela Tunísia alguns minutos antes, De Bruyne recebeu a bola de Doku na entrada da área e chutou com precisão: 3 a 0.
Com um jogador a menos, a Tunísia já não tinha mais nada a oferecer. Dodi Lukebakio fez o 4 a 0 a cinco minutos do fim, e Nicolas Raskin fechou o placar em 5 a 0.
Assim, a Bélgica segue com boa confiança para a Copa do Mundo, onde Egito, Irã e Nova Zelândia serão os adversários no Grupo G. A Tunísia será, portanto, adversária da seleção holandesa no Grupo F: na madrugada de 25 para 26 de junho, essa partida está marcada para Kansas City.