A Bélgica critica duramente o técnico Rudi García, tanto antes quanto depois da vitória surpreendente contra o Senegal na Copa do Mundo

O técnico da seleção belga, Rudi García, causou polêmica na quarta-feira ao deixar no banco dois de seus maiores astros e o destaque da Copa do Mundo, Maxim De Cuyper, na partida contra o Senegal. Com o placar em 2 a 0 contra nas oitavas de final em Seattle, tanto Kevin De Bruyne quanto Jérémy Doku foram substituídos logo após o intervalo. Surpreendentemente, nossos vizinhos do sul conseguiram forçar a prorrogação, na qual Youri Tielemans marcou o gol da vitória de pênalti (2 a 3). No entanto, as críticas a García continuam.

Durante a partida que parecia perdida, García foi duramente criticado pelo comentarista da VRT, Filip Joos, que não entendeu nada da substituição de Doku e De Bruyne. “Doku sai... Para entrar Lukébakio. E De Bruyne também sai (para entrar Nicolas Raskin, red.). Nossa.”

“Isso é tirar Kevin De Bruyne muito cedo! Ele está fazendo sua melhor partida? Não. Mas quem está? Ele está se esforçando? Cento por cento. Durante todo este Mundial! Agitação no estádio.”

“Tirar Doku e De Bruyne no momento em que se está perdendo por 2 a 0. Tudo pode acontecer, vamos torcer para que essas substituições sejam acertadas. Tenho minhas dúvidas.”

“Se perdermos aqui, temo que Rudi García possa contar mais tarde aos netos: ‘Fui técnico da seleção da Bélgica. Perdi duas partidas internacionais: a primeira e a última. Em Múrcia e em Seattle’”, disse Joos.

A um quarto de hora do fim, García fez, aos olhos de Joos, mais uma substituição incompreensível. “Então, colocou Meunier e, em seguida, tirou De Cuyper... Sim, o jogador que, até pouco tempo atrás, era um dos poucos a se conectar com o ataque e que venceu uma disputa de cabeça na segunda trave.”

“Enquanto Castagne já não consegue mais fazer a sobreposição. Não, então tiramos De Cuyper! Incompreensível! Realmente incompreensível! O melhor ‘Diabo Vermelho’ na Copa do Mundo”, afirmou Joos.

García, de 62 anos, foi nomeado técnico da seleção da Bélgica em janeiro de 2025. O francês perdeu em sua estreia na Liga das Nações, em Múrcia, na Espanha, contra a Ucrânia (3 a 1). Em seguida, veio uma campanha invicta nas eliminatórias para a Copa do Mundo, e ele continua invicto também na Copa do Mundo.

A Bélgica empatou em seus primeiros jogos da Copa do Mundo contra o Egito e o Irã, antes de a equipe se classificar para a fase eliminatória com uma vitória por 1 a 5 sobre a Nova Zelândia. Nessa fase, o Senegal logo pareceu muito forte, mas a Bélgica sobreviveu graças a Romelu Lukaku (86') e Tielemans (89').

O apresentador da VRT, Karl Vannieuwkerke, sugere, após a milagrosa recuperação da Bélgica, usar a câmera focada em García como “puro slapstick”. “Vimos tudo o que ele faz. Ele fica o tempo todo escrevendo, usa o celular, conversa com Witsel...”

“Ele faz de tudo, menos treinar!”, acrescenta a analista Imke Courtois. “Ele fica no celular, conversa com Fernández-Pardo, com Witsel... É uma figura bem estranha”, afirma Courtois. A Bélgica enfrentará, nas oitavas de final, o país anfitrião, os Estados Unidos, ou a Bósnia e Herzegovina.