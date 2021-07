A bela homenagem de Pelé para Marta: “quantos sonhos você acha que inspirou hoje?"

O Rei do futebol fez sua referência à maior craque do futebol feminino, que atingiu marca histórica de gols nas Olimpíadas

Foi com normalidade encantadora, como um nascer do sol, que Marta voltou a fazer história na estreia da seleção brasileira feminina. Os milhões de brasileiros que madrugaram para acompanhar o jogo contra a China, pelas Olimpíadas de Tóquio, no Japão, testemunharam a camisa 10 marcar duas vezes na goleada por 5 a 0 e tornar-se a primeira mulher a estufar as redes em cinco diferentes edições dos Jogos Olímpicos.

A Fifa homenageou Marta em suas redes sociais, a mensagem “não para de fazer história”. Mas é difícil imaginar palavras de maior peso do que as que foram escritas por Pelé, em suas redes sociais. O Rei do Futebol fez toda a sua referência perante a Rainha.

"Você deve estar dormindo neste momento, já que está do outro lado do mundo. Torço que você esteja sonhando com o que fez algumas horas atrás. Falando nisso, quantos sonhos você acha que inspirou hoje?", começou a mensagem.

"A sua conquista significa muito mais que um recorde pessoal. Ela simboliza a esperança de um mundo melhor, em que as mulheres conquistam muito mais espaço. Esse momento inspira milhões de atletas de tantas outras modalidades esportivas, de todos os lugares do mundo, que lutam por reconhecimento. Parabéns pela sua trajetória. Parabéns, pois você é muito mais que uma jogadora de futebol. Você ajuda a construir um mundo melhor com os seus pés", completou o maior camisa 10 do futebol masculino em todos os tempos”.

Uma força da natureza sabe reconhecer outra força da natureza.

Pelé não chegou a disputar Olimpíadas porque na época em que jogava apenas atletas amadores eram permitidos na competição de futebol, em um período em que o profissionalismo já estava institucionalizado no futebol brasileiro.

Mas se os Jogos Olímpicos não tiveram o prazer de ver Pelé jogando, nos seus tempos de atleta, eles tiveram e ainda têm o prazer e privilégio de testemunhar os feitos de Marta nos gramados.

O futebol – e Pelé – agradecem. E Marta comemora.