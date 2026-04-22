A BBC revela os três principais candidatos para substituir Liam Rosenior no Chelsea na próxima temporada

Andoni Iraola (43) é um dos principais candidatos a se tornar o novo técnico do Chelsea. É o que informa o jornalista Matteo Moretto, geralmente confiável. Segundo a BBC, Marco Silva e Edin Terzic também estão na disputa.

Na quarta-feira, foi divulgado que Liam Rosenior foi demitido do Chelsea. O inglês de 41 anos foi contratado no início de janeiro, mas a parceria com os Blues acabou não dando certo. O Chelsea caiu na tabela da Premier League e foi eliminado nas oitavas de final da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain.

Na Premier League, o time perdeu os últimos cinco jogos, sem que o Chelsea conseguisse marcar sequer um gol. A sequência dramática levou a diretoria a decidir demitir Rosenior em Stamford Bridge. Seu contrato ainda tinha validade até meados de 2032.

O restante desta temporada será conduzido interinamente por Calum McFarlane, conforme já anunciado pelo Chelsea, “com o apoio da equipe técnica atual do clube”. O inglês de 40 anos era um dos assistentes de Rosenior.

Para a próxima temporada, os londrinos vão, portanto, procurar outra pessoa. Iraola, que, segundo Fabrizio Romano, deixará o cargo de técnico do AFC Bournemouth após esta temporada, é um dos candidatos, tanto segundo Moretto quanto segundo a BBC.

Iraola assumiu o cargo no Vitality Stadium em meados de 2023 e transformou o Bournemouth em um time estável na zona intermediária da tabela, com até mesmo perspectivas de disputar competições europeias. Em 122 partidas até o momento, Iraola conquistou com sua equipe uma média de 1,42 pontos. Atualmente, o Bournemouth ocupa a nona posição na Premier League.

O técnico espanhol já trabalhou no Rayo Vallecano, no Mirandés e no AEK Larnaca. Recentemente, ele também foi citado por vários meios de comunicação ingleses como possível novo técnico do Newcastle United, onde Eddie Howe está sob pressão.

Segundo a BBC, Silva e Terzic também são candidatos sérios. Silva é técnico do Fulham desde 2021, time com o qual ocupa atualmente a 12ª posição na Premier League. Terzic foi técnico do Borussia Dortmund em 2021 e de meados de 2022 até 2024.