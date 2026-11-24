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A polêmica em torno do caso da final da Copa Africana de Nações de 2025 já não gira em torno do que aconteceu na partida. Ela passou para um ponto mais sensível: a lisura dos procedimentos que levarão à decisão final.

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No centro dessa mudança, ganhou destaque a análise jurídica de Mourad El Ajouti, presidente do Clube dos Advogados do Marrocos, que colocou em seu enquadramento jurídico preciso o telefonema relatado entre um dos árbitros do painel e o presidente da Federação Senegalesa de Futebol.

Depois que a Real Federação Marroquina de Futebol enviou uma correspondência oficial à secretaria da Corte Arbitral do Esporte ("CAS"), notificando-a da ocorrência desse contato, El Ajouti apresentou uma leitura jurídica completa, na qual considerou que o episódio, se comprovado, não pode ser tratado como um incidente casual, mas como uma questão que atinge a própria essência da arbitragem.

Em declarações reproduzidas pelo site marroquino "Hespress", El Ajouti afirmou: "Se a veracidade desse fato for comprovada, a questão deixa de ser um mero incidente processual. Ela atinge a integridade da própria composição do painel arbitral, e seus efeitos se estendem à validade de qualquer sentença arbitral que venha a ser proferida por esse painel".

O presidente do Clube dos Advogados do Marrocos partiu, em sua análise, do princípio fundador da arbitragem esportiva internacional: a independência e a imparcialidade do árbitro. Como explicou, o artigo R33 do Código de Arbitragem Esportiva exige que todo árbitro seja independente e imparcial em relação às partes e permaneça assim durante todo o procedimento, com a obrigação de revelar imediatamente qualquer circunstância capaz de levantar dúvidas legítimas sobre sua independência ou imparcialidade.

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Ele acrescentou que essa obrigação não tira sua força apenas do código do "CAS", mas encontra respaldo também na legislação suíça, já que a sede da corte fica em Lausanne. O terceiro parágrafo do artigo 182 da Lei Federal Suíça sobre Direito Internacional Privado obriga a garantir a igualdade entre as partes e o respeito ao direito de serem ouvidas, dentro de um procedimento contraditório que permita a cada parte tomar conhecimento do que é apresentado na disputa e debatê-lo.

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Para El Ajouti, qualquer comunicação feita fora dos canais processuais oficiais, de forma isolada entre um árbitro e uma das partes, sobre um caso que ainda está em deliberação, contraria essas garantias, porque deixa a outra parte sem conhecimento do conteúdo da comunicação e a priva da possibilidade de respondê-la, além do problema que levanta em relação ao dever de revelação.

Ele ressaltou que o critério adotado nesses casos não exige a comprovação de uma influência efetiva do contato na decisão. Basta a existência de circunstâncias capazes de levantar dúvidas legítimas sobre a imparcialidade e a independência, sendo a gravidade do episódio medida pela natureza do contato, por seu conteúdo e pelo grau de sua relação com o caso.

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Sobre o caminho processual disponível para a Real Federação, El Ajouti explicou que o artigo R34 do código concede a qualquer parte o direito de pedir a impugnação do árbitro sempre que surgirem circunstâncias que levantem esse tipo de dúvida, desde que o pedido seja apresentado no prazo de sete dias a partir da data em que se tomou conhecimento do motivo da impugnação, cabendo a decisão ao órgão competente do Conselho Internacional de Arbitragem Esportiva.

Ao mesmo tempo, ele destacou a importância de distinguir entre a correspondência que comunica o episódio, cujo objetivo é documentá-lo e dar ciência dele à corte, e o pedido formal de impugnação, que está sujeito a requisitos e prazos rigorosos.

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Quanto aos efeitos posteriores, El Ajouti esclareceu que a publicação da sentença não encerra necessariamente a discussão sobre a integridade da composição do painel. O artigo 190 da lei federal suíça permite recorrer da sentença arbitral ao Tribunal Federal Suíço caso a composição do painel apresente uma falha jurídica ou haja violação do princípio da igualdade, no prazo de 30 dias.

Nesse contexto, ele citou o precedente do nadador chinês Sun Yang, em que o Tribunal Federal Suíço decidiu, em 22 de dezembro de 2020, anular uma sentença arbitral devido a circunstâncias que levantaram dúvidas legítimas sobre a imparcialidade de um dos árbitros, o que levou à reanálise da disputa por um novo painel.

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El Ajouti concluiu que as garantias de independência e imparcialidade não são obrigações formais, mas condições essenciais cuja violação pode afetar o destino de todo o procedimento. Além disso, o árbitro infrator pode enfrentar medidas que atinjam sua situação profissional, inclusive a exclusão da lista de árbitros credenciados.