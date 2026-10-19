O Zamalek abriu uma nova frente de confronto com a Federação Egípcia de Futebol, por conta da polêmica de arbitragem que se seguiu ao clássico diante do Al Ahly, depois de manifestar sua contrariedade com a recusa do seu pedido de ouvir os diálogos da sala da tecnologia de vídeo "VAR", exigindo a revelação das bases nas quais a Federação se apoiou para tomar essa decisão, além de esclarecer sua posição oficial sobre os lances de arbitragem polêmicos.

O Zamalek perdeu para seu rival tradicional Al Ahly por dois gols a zero, na partida que reuniu os dois pela sexta rodada do Campeonato Egípcio, antes de o clube branco apresentar uma queixa oficial contra a comissão de arbitragem, o diretor de transmissão da partida e a torcida do Al Ahly, em protesto ao que descreveu como erros de arbitragem que afetaram o andamento do jogo e seu resultado.

O Zamalek divulgou, hoje, um comunicado oficial para comentar a resposta da Federação de Futebol sobre a queixa, reafirmando seu apreço pela resposta que recebeu, mas manifestando ressalvas sobre uma série de pontos nela contidos, à frente deles a recusa de disponibilizar os diálogos da sala da tecnologia de vídeo.

O clube disse em seu comunicado: "O Zamalek recebeu uma resposta oficial da Federação Egípcia de Futebol, a respeito da queixa apresentada pelo clube após os erros de arbitragem que o último clássico testemunhou, e dos quais o clube foi prejudicado. E, ao passo que o Zamalek valoriza a resposta da Federação às correspondências que lhe foram enviadas pelo clube, o Zamalek afirma que foi surpreendido na resposta pelo fato de a Federação ter tomado uma decisão da temporada passada de não permitir que os clubes ouçam os diálogos da sala de vídeo, especialmente porque a Federação não anunciou essa decisão em nenhuma de suas plataformas oficiais".

O clube branco acrescentou que não recebeu qualquer notificação oficial a respeito dessa decisão, exigindo que a Federação de Futebol revele o número da ata da reunião na qual ela foi tomada, a fim de pôr fim aos questionamentos levantados sobre os motivos da recusa de seu pedido, sobretudo porque a Federação lidou, segundo o comunicado, de maneira diferente com um pedido semelhante durante a temporada passada.

Zamalek exige esclarecimento sobre os erros de arbitragem

As objeções do Zamalek não pararam no caso da tecnologia de vídeo, já que o clube afirmou que a resposta da Federação de Futebol não incluiu uma resposta direta e clara a respeito dos lances de arbitragem dos quais reclamou durante o confronto com o Al Ahly, e que, em sua visão, afetaram o andamento da partida e seu resultado.

O comunicado apontou que uma série de especialistas em arbitragem manifestaram opiniões que apoiam que o Zamalek foi prejudicado, questionando os motivos pelos quais não se anunciou uma posição oficial clara sobre os lances alvos de objeção, especialmente diante das declarações à imprensa do presidente da comissão de arbitragem, que o clube considerou terem incluído uma admissão de que a equipe não foi tratada com justiça em algumas decisões.

O Zamalek enfatizou a necessidade de se anunciar a posição oficial sobre esses lances, considerando que isso representa um passo importante para garantir a justiça e a transparência na competição, e esclarecer a verdade sobre as decisões que provocaram a polêmica após o clássico.

Em contexto relacionado, o Zamalek comentou o que constou na resposta da Federação de Futebol a respeito do profissionalismo da comissão de arbitragem ao convocar o trio esloveno que comandou a partida, exigindo o estabelecimento de um mecanismo claro e divulgado para a escolha dos árbitros estrangeiros que comandam os grandes confrontos.

O clube também pediu a realização de uma análise oficial do desempenho dos árbitros estrangeiros, longe de qualquer favorecimento ou cortesia, de modo a garantir a aplicação de critérios uniformes a todos os clubes, e a submissão à lei da arbitragem sem distinção.

O Zamalek encerrou seu comunicado reafirmando seu empenho em que a competição ocorra num ambiente em que prevaleçam a integridade e a transparência, de modo a contribuir para o desenvolvimento do sistema do futebol egípcio, apontando que a igualdade entre os clubes, com a qual a Federação de Futebol afirmou seu compromisso em sua carta, representa a base para alcançar a justiça que o clube exige de forma contínua.



