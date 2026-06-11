A base da “terra firme”... Laporta inicia seu segundo mandato com uma negociação que salva o Barcelona

Em uma medida estratégica que reflete a seriedade de Juan Laporta ao lidar com a crise financeira crônica do Barcelona, o clube anunciou a nomeação do especialista bancário Sergio Serrano para o cargo de novo diretor financeiro, a partir do início oficial do segundo mandato de Laporta, em 1º de julho.

De acordo com o jornal espanhol “El Confidencial”, a nomeação de Serrano é parte essencial do plano de Laporta para uma reestruturação econômica abrangente do clube catalão, com o objetivo de colocar o Barcelona em uma base financeira sólida nos próximos anos.

Sergio Serrano possui uma vasta experiência bancária de cerca de 25 anos nos mercados de capitais. Antes de ingressar no Barcelona, ocupou cargos de liderança no Banco Sabadell e desempenhou um papel de destaque na reestruturação da Caixa de Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Serrano assumirá a liderança das principais operações financeiras do clube e se reportará diretamente ao diretor-geral Manel del Río, além de trabalhar em estreita colaboração com Ferran Olivi, membro recém-eleito do conselho de administração, que deverá assumir o cargo de vice-presidente do clube para assuntos econômicos.

Entre as principais tarefas urgentes do novo diretor financeiro está a reestruturação da dívida do projeto “Espai Barça”, já que o clube pretende aumentar o montante do empréstimo concedido pelo Goldman Sachs, uma vez que o financiamento inicial de 1,45 bilhão de euros não atendeu às necessidades reais do projeto.

Serrano também contribuirá para aumentar as receitas de patrocínio e atrair novos investimentos, no âmbito de um plano ambicioso que visa alcançar a estabilidade financeira sustentável do clube catalão.

Uma coincidência notável é que Serrano conhece o diretor de comunicação do clube, Gabriel Martínez, já que ambos trabalharam juntos no Banco Sabadell durante a crise de resgate do fundo “CAM”.