As punições que o Manchester City, treinado pelo italiano Enzo Maresca, pode sofrer, caso sejam aplicadas após ser considerado culpado pelas acusações de violação das regras financeiras da Premier League inglesa, talvez não se limitem apenas ao aspecto esportivo.

O jornal Marca noticiou, citando a rede Sky Sports, que o Comitê do Tesouro da Grã-Bretanha enviou uma carta à Receita e Alfândega, autoridade responsável pelos impostos, pagamentos e alfândega no Reino Unido, para questionar sobre as repercussões fiscais da investigação conduzida pela liga da Premier League em relação ao Manchester City.

Em outras palavras, a autoridade tributária britânica poderá investigar se o Manchester City pagou o valor correto de impostos durante as nove temporadas nas quais ficou comprovado que cometeu violações das regras financeiras da Premier League inglesa.

Entre os exemplos disso está o contrato duplo de Roberto Mancini, revelado pela revista alemã Der Spiegel em 2018, por meio dos vazamentos conhecidos como "Football Leaks".

Alguns dos e-mails publicados na época indicavam que o técnico italiano, atualmente à frente da seleção da Itália, tinha dois contratos: o primeiro para treinar o Manchester City, pelo qual recebia 1,45 milhão de libras esterlinas, e o segundo, pelo qual eram pagas 1,75 milhão de libras esterlinas por ano a uma empresa ligada a Mancini.

Mas esse é apenas um exemplo, já que as repercussões, no momento, não vão além da existência dessas informações. No entanto, a rede Sky Sports informou que o Comitê do Tesouro quer ter a certeza absoluta de que a autoridade tributária britânica está investigando o que ocorreu.



