A Áustria se recupera após o primeiro gol histórico da Jordânia em uma Copa do Mundo

A Áustria estreou-se na Copa do Mundo com uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia. Pelo país árabe, Ali Olwan, de 26 anos, fez história ao marcar o primeiro gol da Jordânia em uma Copa do Mundo.

O técnico Ralf Rangnick escalou nomes de peso, como David Alaba, Konrad Laimer e Marcel Sabitzer. Pela Jordânia, o atacante Mousa Tamari é o único jogador que atua em uma liga de ponta, pelo Stade Rennes, na Ligue 1.

Aos 21 minutos, a Áustria abriu o placar graças a um gol maravilhoso. Romano Schmid, meio-campista do Werder Bremen, chutou com efeito, mandando a bola por cima do goleiro Yazeed Abulaila, da Jordânia: 1 a 0.

A Jordânia, que já havia criado algumas jogadas perigosas antes do intervalo para hidratação por meio de contra-ataques relâmpagos, acertou a trave com uma cabeçada de Olwan logo em seguida.

Logo após o intervalo, Olwan conseguiu o gol de empate. Com um belíssimo chute que bateu na parte interna da trave, ele marcou o primeiro gol da história da Jordânia em uma Copa do Mundo: 1 a 1.

Aos 67 minutos, um erro grave de Abulaila levou ao 2 a 1 da Áustria. O goleiro jordaniano soltou a bola em um escanteio, e o reserva Marko Arnautovic aproveitou para marcar. No entanto, o árbitro Dahane Beida anulou o gol devido a uma mão intencional do austríaco Stefan Posch.

No fim das contas, o 2 a 1 acabou saindo mesmo, novamente a partir de um escanteio. A bola bateu nas costas de Yazan Al-Arab e, infelizmente, acabou indo para o fundo da rede, passando por trás do próprio goleiro.

Nos acréscimos, a Áustria ainda recebeu um pênalti. Arnautovic converteu a cobrança e definiu o placar final: 3 a 1.