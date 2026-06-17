Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Romano SchmidImago
Wessel Antes

Traduzido por

A Áustria se recupera após o primeiro gol histórico da Jordânia em uma Copa do Mundo

Áustria x Jordânia
Áustria
Jordânia
Copa do Mundo

A Áustria estreou-se na Copa do Mundo com uma vitória por 3 a 1 sobre a Jordânia. Pelo país árabe, Ali Olwan, de 26 anos, fez história ao marcar o primeiro gol da Jordânia em uma Copa do Mundo.

O técnico Ralf Rangnick escalou nomes de peso, como David Alaba, Konrad Laimer e Marcel Sabitzer. Pela Jordânia, o atacante Mousa Tamari é o único jogador que atua em uma liga de ponta, pelo Stade Rennes, na Ligue 1.

Aos 21 minutos, a Áustria abriu o placar graças a um gol maravilhoso. Romano Schmid, meio-campista do Werder Bremen, chutou com efeito, mandando a bola por cima do goleiro Yazeed Abulaila, da Jordânia: 1 a 0.

A Jordânia, que já havia criado algumas jogadas perigosas antes do intervalo para hidratação por meio de contra-ataques relâmpagos, acertou a trave com uma cabeçada de Olwan logo em seguida.

Logo após o intervalo, Olwan conseguiu o gol de empate. Com um belíssimo chute que bateu na parte interna da trave, ele marcou o primeiro gol da história da Jordânia em uma Copa do Mundo: 1 a 1.

Copa do Mundo
Argentina crest
Argentina
ARG
Áustria crest
Áustria
AUT
Copa do Mundo
Jordânia crest
Jordânia
JOR
Argélia crest
Argélia
ARG

Aos 67 minutos, um erro grave de Abulaila levou ao 2 a 1 da Áustria. O goleiro jordaniano soltou a bola em um escanteio, e o reserva Marko Arnautovic aproveitou para marcar. No entanto, o árbitro Dahane Beida anulou o gol devido a uma mão intencional do austríaco Stefan Posch.

No fim das contas, o 2 a 1 acabou saindo mesmo, novamente a partir de um escanteio. A bola bateu nas costas de Yazan Al-Arab e, infelizmente, acabou indo para o fundo da rede, passando por trás do próprio goleiro.

Nos acréscimos, a Áustria ainda recebeu um pênalti. Arnautovic converteu a cobrança e definiu o placar final: 3 a 1.

Publicidade