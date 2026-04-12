A ausência gerou dúvidas... Atualização sobre a situação do craque do Bayern em relação ao confronto contra o Real Madrid

Um dos craques do Bayern de Munique causou preocupação nas últimas horas que antecedem o tão aguardado confronto contra o Real Madrid, marcado para a próxima quarta-feira na Allianz Arena.

As duas equipes se enfrentaram na semana passada no Estádio Bernabéu, onde o Bayern de Munique surpreendeu os donos da casa e conquistou uma valiosa vitória por 2 a 1 na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

O time bávaro voltou às competições nacionais ontem, sábado, e goleou o St. Pauli por 5 a 0, sem a presença de seu craque alemão Serge Gnabry, devido a um problema no joelho.

A ausência do jogador gerou dúvidas entre os torcedores sobre sua participação na partida de volta contra o Real Madrid.

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O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, deu uma atualização sobre a condição de Gnabry após a partida, dizendo: “Achamos que não seria uma boa ideia ele viajar conosco para Hamburgo. Com duas viagens aéreas, era provável que ele não estivesse disponível para jogar de qualquer maneira”.

Eberl expressou seu otimismo, acrescentando: “Esperamos que ele esteja pronto na quarta-feira”.

Vale lembrar que Gnabry foi titular na partida de ida contra o Real Madrid e contribuiu com um passe decisivo que resultou no primeiro gol marcado por Luis Díaz, enquanto Harry Kane marcou o segundo, e Kylian Mbappé marcou o gol de honra para o Real Madrid.

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