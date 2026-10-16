O Arsenal se prepara para refazer a foto oficial da equipe para a temporada (2026-2027), após a ausência do zagueiro francês William Saliba na sessão de fotos, o que gerou uma onda de questionamentos e pedidos em massa dos torcedores do Arsenal para que a imagem fosse feita novamente com o astro da defesa.

Antes do confronto com o Nottingham Forest pela Premier League, o técnico espanhol Mikel Arteta encerrou a polêmica durante a entrevista coletiva da partida, realizada nesta sexta-feira, ao explicar os motivos da ausência de Saliba, que tinha um compromisso médico para avaliar sua lesão nas costas.

O defensor de 25 anos sofreu com dores nas costas durante a maior parte da temporada passada, antes de a lesão se agravar na sua participação com a seleção de seu país na Copa do Mundo, quando foi obrigado a deixar o campo na partida de semifinal contra a Espanha.

A diretoria do Arsenal, em conjunto com o jogador, preferiu optar por um programa de tratamento conservador em vez da intervenção cirúrgica, o que acabou provocando sua ausência na sessão de fotos. Sobre o assunto, Arteta confirmou que será feita uma nova foto da equipe com Saliba à frente, afirmando, segundo o site "Sky Sports": "Tentamos tirar essa foto três vezes antes e fomos obrigados a cancelar nos últimos momentos por diferentes motivos. Tínhamos compromissos comerciais e pessoas que vieram especialmente para isso, por isso decidimos concluir a foto. Mas vamos tirar outra foto com toda a família, e esperamos reunir todos em breve e anunciar isso".

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Sobre a reação de Saliba à sua ausência, Arteta acrescentou: "Não estava nas mãos dele, mas o Willy está feliz com tudo, como sempre; ele sabe o tamanho do carinho que recebe aqui. Levou algumas brincadeiras internas dos companheiros, e está tudo absolutamente bem".

Quanto ao processo de recuperação do zagueiro francês, o clube optou pelo tratamento conservador, que permite seu retorno em um prazo de três a quatro meses, evitando a intervenção cirúrgica, que o deixaria fora por mais de seis meses. Arteta revelou que Saliba já voltou a treinar no gramado, à espera de novos exames, e comentou: "Acredito que teremos outra ressonância magnética na próxima semana para acompanhar o processo de recuperação. Até agora, todos os indicadores são muito positivos, e seria ótimo tê-lo de volta em breve".