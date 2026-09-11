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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

A ausência de 5 anos: maldição iniciada pelo Al-Nassr ameaça o Al-Hilal diante do Al-Taawoun

Al-Taawoun x Al Hilal
Al-Taawoun
Al Hilal
Campeonato Saudita
Al-Khaleej x Al-Nassr
Al-Khaleej
Al-Nassr
Arábia Saudita

O "Líder" vai perder?

O Al-Hilal teme cair em uma maldição que não acontece há 5 anos no Campeonato Saudita, iniciada por seu vizinho e rival tradicional Al-Nassr, quando enfrentar o Al-Taawoun.

O Al-Hilal visita o Al-Taawoun, amanhã, sábado, no estádio deste último em Buraidah, pela sétima rodada do Campeonato Saudita.

O Al-Hilal entrará em campo para a partida depois de sofrer sua primeira derrota na atual temporada, diante do Neom por 2 a 0, na última segunda-feira, pela sexta rodada do Campeonato Saudita.

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O "Chefe" espera não repetir aquela maldição pela qual passou pela última vez há cerca de 5 anos, quando perdeu duas partidas seguidas no Campeonato Saudita.

Isso aconteceu em dezembro de 2021, quando o Al-Hilal perdeu para o Al-Nassr por 2 a 0, antes de também perder na rodada seguinte para o Al-Fateh pelo placar de 3 a 2.

Desde então, o clube da capital não sofreu duas derrotas seguidas no Campeonato Saudita, sendo que o pior resultado após a primeira derrota foi o empate na partida seguinte.

Vale lembrar que o Al-Hilal ocupa a liderança do Campeonato Saudita no momento, com 15 pontos, à frente por saldo de gols do Al-Nassr e do Al-Qadsiah, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

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