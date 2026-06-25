Youssef En-Nesyri, ex-estrela da seleção marroquina, perdeu a chance de estabelecer um novo recorde na Copa do Mundo, devido à sua ausência da lista dos Leões que disputarão o torneio mundial.

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, excluiu Al-Nassiri, de 29 anos, da lista, preferindo outros atacantes, após o jogador ter apresentado um desempenho medíocre na segunda metade da última temporada com a camisa do Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Al-Nassiri se juntou ao Al-Ittihad na janela de transferências de inverno, em janeiro passado, para compensar a saída de Karim Benzema para o Al-Hilal, mas não trouxe a contribuição esperada.

Al-Nassiri perdeu o título de jogador mais jovem a marcar um gol pelo Marrocos na história da Copa do Mundo, depois que o jovem Jassim Yassin quebrou o recorde ao marcar um gol contra o Haiti nesta manhã de quinta-feira, aos 20 anos e 213 dias, segundo estatísticas do “Stats Foot”.

O gol de Yassin foi marcado na partida disputada pela terceira rodada do Grupo C da Copa do Mundo em andamento.

Já Al-Nusairi havia marcado um gol pelos Leões do Atlas contra a Espanha na Copa do Mundo de 2018, aos 21 anos e 24 dias.

Isso ocorre depois que El Nsiri também perdeu o título de jogador com mais partidas disputadas pelo Marrocos em grandes torneios (Copa do Mundo e Copa Africana das Nações), já que seu total ficou em 30 partidas, enquanto Achraf Hakimi o ultrapassou com 31 partidas após sua participação contra o Haiti.

E não é só isso: El Nsiri também corre o risco de perder o título de maior artilheiro histórico do Marrocos na Copa do Mundo, com 3 gols, depois que Ismail Saibari o igualou ao marcar um gol em cada uma das três partidas que disputou no torneio até agora.

E o craque do PSV Eindhoven, que deve se transferir para o Bayern de Munique, pode quebrar o recorde caso marque um gol na partida da segunda rodada contra o líder do Grupo F.