A trajetória do Barcelona na Liga dos Campeões tem sido marcada por momentos difíceis na última década. Desde dolorosas reviravoltas sofridas até eliminatórias contundentes na Europa, o clube passou por várias temporadas frustrantes desde seu último título na competição.

Recentemente, porém, há sinais de que o Barcelona pode finalmente estar caminhando na direção certa. A contratação de Hansi Flick trouxe uma estrutura tática mais clara e um estilo de jogo mais proativo. Apesar das limitações financeiras do clube e de um elenco que ainda precisa de reforços em certas áreas, Flick conseguiu extrair ótimas atuações dos jogadores à sua disposição e construir uma equipe que parece competitiva novamente no mais alto nível.

Esse progresso não diminui o trabalho de Xavi Hernández. Durante um período difícil para o clube, Xavi estabilizou a equipe e lançou bases importantes. No entanto, as circunstâncias eram desafiadoras. O Real Madrid era dominante no cenário nacional e várias campanhas na Liga dos Campeões terminaram em circunstâncias difíceis, às vezes influenciadas por erros individuais ou empates infelizes.

Sob o comando de Flick, o Barcelona parece mais coeso e eficiente. Sua abordagem permitiu que vários jogadores alcançassem níveis mais altos de desempenho, ajudando a equipe a redescobrir uma identidade ofensiva mais agressiva e fluida.

Na decisiva partida de volta contra o Newcastle, o Barcelona impôs uma impressionante goleada de 7 a 2 no Camp Nou, avançando com um placar agregado de 8 a 3. Apesar das ameaças iniciais do Newcastle e de um primeiro tempo competitivo, o sistema de Flick os dominou, com grande parte da explosão ofensiva fluindo por meio de dois jogadores de destaque: Lamine Yamal e Raphinha.

Neste artigo, exploramos como esses dois jogadores impulsionam a criação de chances do Barcelona e como eles desmontaram a defesa do Newcastle em uma exibição dominante.





Raphinha: o motor do Barcelona

Um dos desenvolvimentos mais interessantes sob o comando de Hansi Flick tem sido a evolução da parceria entre Lamine Yamal e Raphinha. À primeira vista, parecia difícil fazer com que ambos os jogadores se destacassem na mesma estrutura ofensiva. Muitos esperavam que Raphinha fosse deslocado para as laterais ou que sua influência fosse reduzida.

Em vez disso, aconteceu o contrário.

Flick deu a Raphinha um papel central na estrutura ofensiva do Barcelona. Sua intensidade na pressão, versatilidade e movimentação constante fizeram dele um motor fundamental da equipe. Em vez de ficar restrito à lateral, ele frequentemente se deslocou para áreas centrais, chegando a posições perigosas dentro da área.

O resultado é uma parceria em que Yamal frequentemente cria o caos, enquanto Raphinha ataca os espaços que se abrem.

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Chutes de Raphinha fora da área na temporada 2025-26.

Apesar de ter lidado com lesões em alguns momentos desta temporada, o impacto de Raphinha continua evidente. Seu mapa de chutes mostra um padrão de tentativas dentro da área, especialmente na zona central.

Embora ainda haja chutes ocasionais de longa distância ou de áreas mais afastadas, a maioria de suas oportunidades mais perigosas surge mais perto da baliza. Isso sugere que Raphinha não atua simplesmente como um atacante pelas laterais, mas frequentemente se posiciona para finalizar jogadas nas zonas centrais.

Essa função se encaixa bem na abordagem ofensiva de Flick. Com jogadores como Yamal criando chances pelo lado direito e outros avançando com a bola pelo meio-campo, Raphinha é frequentemente o jogador que ataca os espaços finais na área.

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Mapa de xG atual de Raphinha (excluindo pênaltis) na temporada 2025-26.





O mapa de xG reforça esse padrão. Embora algumas tentativas venham de fora da área, os valores mais altos de gol esperado estão concentrados nas áreas centrais e no meio-espaço direito dentro da área.

Isso indica que Raphinha está constantemente chegando a posições onde a probabilidade de marcar é significativamente maior. Em vez de depender de chutes especulativos, muitas de suas melhores chances surgem perto do gol.

Para o Newcastle, será importante monitorar esse movimento. Os defensores não podem se concentrar apenas em parar os criadores do Barcelona, como Yamal. Perder de vista as investidas de Raphinha para as áreas centrais pode permitir que ele chegue dentro da área e converte as chances criadas ao seu redor.





Yamal: o jovem prodígio do Barcelona

Poucos jogadores no futebol mundial são tão empolgantes de se assistir atualmente quanto Lamine Yamal. Em uma época em que muitos jogadores de ponta são frequentemente solicitados a jogar com segurança e seguir estruturas posicionais rígidas, Yamal traz algo diferente. Seu jogo é construído com base na criatividade, na imprevisibilidade e na capacidade de eliminar defensores em situações de um contra um.

Embora os jovens jogadores sejam frequentemente rotulados precipitadamente, o desempenho de Yamal já é comprovado por resultados concretos. Ele não está apenas produzindo momentos de brilhantismo, mas também contribuindo consistentemente com gols, assistências e passes decisivos. Sob o comando de Hansi Flick, sua influência cresceu ainda mais, transformando-o em um dos principais motores do ataque do Barcelona.

Yamal costuma atuar como o catalisador criativo pelo lado direito, levando a bola para áreas perigosas e forçando as linhas defensivas a reagirem.

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Chutes de Yamal fora da área na temporada 2025-26.

O mapa de chutes destaca um padrão muito claro no comportamento ofensivo de Yamal. A maioria de suas tentativas se origina do meio-espaço direito, onde ele frequentemente corta para dentro, para o seu pé dominante, antes de chutar.

Esse movimento é difícil de defender. Quando ele recebe a bola pela lateral, os defensores precisam decidir se vão marcá-lo agressivamente ou proteger o corredor interno. Qualquer uma das opções traz riscos. Se os defensores lhe derem espaço, Yamal pode cortar para dentro e chutar. Se avançarem para marcá-lo muito cedo, ele tem a capacidade de driblá-los e criar oportunidades para os companheiros.

Para o Newcastle, essa provavelmente será uma das principais disputas táticas da partida. Lewis Hall provavelmente enfrentará Yamal diretamente naquele lado, mas pará-lo exigirá uma defesa coletiva, em vez de duelos isolados.





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Mapa de xG sem pênaltis de Yamal na temporada 2025-26

O mapa de xG confirma a tendência observada no mapa de chutes. As tentativas mais perigosas de Yamal vêm consistentemente do meio-espaço direito e da borda da grande área, áreas onde ele pode cortar para dentro e atacar o gol diretamente.

Em comparação com Raphinha, Yamal tende a chutar um pouco mais longe do gol, mas compensa isso gerando um grande número de tentativas e criando oportunidades por meio de dribles e progressão com a bola.

Por isso, defendê-lo não se resume apenas a impedir o chute em si. As equipes também devem evitar as situações em que ele consegue isolar os defensores e avançar para o meio-espaço.

Se o Newcastle se concentrar demais em impedir os chutes de Yamal, também corre o risco de deixar espaço para os outros atacantes do Barcelona, especialmente Raphinha, que frequentemente chega pelo centro para finalizar as jogadas que Yamal ajuda a criar.

Conclusão

Ao enfrentar jogadores excepcionais, identificar padrões é apenas parte da solução. Para neutralizá-los, é necessário foco coletivo, comunicação constante e uma abordagem defensiva proativa.

Raphinha e Lamine Yamal podem atuar de maneiras diferentes, mas juntos são responsáveis por grande parte da ameaça ofensiva do Barcelona. A pressão incansável e os movimentos inteligentes de Raphinha tornam-no difícil de marcar, enquanto a criatividade e a habilidade no um contra um de Yamal podem desestabilizar as estruturas defensivas a qualquer momento.

O Newcastle tentou defender essas situações como um todo, mas no final não conseguiu conter a dupla. Yamal, em particular, foi pego mais avançado em alguns momentos, o que deu a Lewis Hall breves oportunidades de atacar o espaço atrás dele e ajudar a liberar jogadores como Barnes e Elanga na transição — mas a pressão avassaladora do Barcelona e o domínio no segundo tempo tornaram esses momentos irrelevantes, já que os gols continuaram a sair.

Ao mesmo tempo, o lado esquerdo do Barcelona parecia ocasionalmente vulnerável, especialmente quando Gerard Martín ficava isolado defensivamente. Apesar dessas possíveis aberturas no início, o Newcastle enfrentou um desafio impossível assim que o Barcelona entrou no ritmo. A qualidade ofensiva do Barcelona fez com que pequenos lapsos defensivos fossem punidos impiedosamente, levando a uma goleada de 7 a 2 e uma vitória por 8 a 3 no placar agregado.

O Newcastle jogou com intensidade, velocidade e coragem, como era de se esperar, mas impedir as jogadas entre Yamal e Raphinha se mostrou impossível. Os dois gols de Raphinha, combinados com a criatividade devastadora de Yamal e suas finalizações precisas por todo o campo, transformaram a partida em uma goleada. O Barcelona avança para as quartas de final de forma enfática, enviando uma mensagem clara para toda a Europa.

E em uma noite como esta, a ameaça do Barcelona nas jogadas ensaiadas e sua superioridade geral se tornaram os fatores decisivos.



