"A atuação contra o Equador custou-lhe uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo"

Com a Copa do Mundo começando daqui a pouco mais de dois meses, o técnico Ronald Koeman já definiu em grande parte a seleção holandesa. No entanto, o amistoso contra o Equador (1 a 1) lhe trouxe novas percepções, segundo o jornal De Telegraaf.

Por exemplo, Stefan de Vrij foi titular na terça-feira no Philips Stadion, mas sua atuação não agradou a muitos espectadores. O zagueiro central tem passado grande parte da temporada no banco do Inter, e isso ficou evidente em seu desempenho.

“Está realmente na hora da nova geração, temos tantos bons zagueiros centrais”, abre Steven Kooijman no podcast Kick-off. “Já foi o suficiente. Um jogador maravilhoso, muito útil, mas na idade dele… É só colocar alguns jovens em campo.”

“De Vrij nunca deixou Koeman na mão”, acrescenta Mike Verweij, concordando com seu colega. “Ele sempre esteve presente e sempre teve um bom desempenho. Ser dispensado é, claro, muito doloroso, mas chega um momento em que uma nova geração assume.”

“De Vrij foi realmente muito importante para a seleção holandesa e Koeman valoriza a lealdade. Não me surpreenderia se ele simplesmente levasse De Vrij para a Copa do Mundo”, afirma Verweij, que, aliás, concorda que o zagueiro de 34 anos não teve um bom desempenho contra o Equador.

“Se você o viu contra o Equador, inclusive nos primeiros quinze minutos... Ele também é parcialmente culpado pelo cartão vermelho de Dumfries, pois perdeu um duelo que deveria ter vencido. Achei De Vrij muito medíocre e acho que isso pode acabar custando-lhe a vaga”, antecipa Verweij sobre a convocação para a Copa do Mundo.

A decisão de convocar ou não De Vrij provavelmente dependerá também da condição física dos concorrentes na sua posição. Lógicamente, Jurriën Timber será a primeira escolha, mas ele ficou de fora da última convocação para os jogos internacionais devido a uma lesão. Jan Paul van Hecke também tem uma vantagem, e o mesmo parece valer para Matthijs de Ligt, embora ele venha lutando há muito tempo contra uma lesão nas costas.