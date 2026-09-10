Ali Mahmoud, meio-campista do Al Ahly, negou a existência de uma crise com seu treinador, o marroquino Houcine Ammouta, por causa do lance polêmico ocorrido na partida contra o Al Mokawloon Al Arab, que terminou empatada em 1 a 1, na última quarta-feira, pela quarta rodada da liga egípcia.

Após a substituição de Ali Mahmoud, durante o segundo tempo, o ex-jogador do Enppi deixou o campo e cumprimentou o diretor de futebol Wael Gomaa, e em seguida Ammouta, que aparentava sinais de irritação, ao puxar o jogador para perto de si, dirigir-lhe algumas palavras e depois empurrá-lo com as mãos, em um lance que gerou grande polêmica.

Muitos criticaram Ammouta após essa atitude, com destaque para o comunicador Ahmed Shobair, ex-goleiro do Al Ahly, que disse: "Quando o Ali Mahmoud saiu ontem, e claro que eu estava assistindo pela televisão até que os vídeos chegaram para mim à noite e vi o que aconteceu com o Ammouta, no início eu realmente imaginei que o Ali estivesse errado, ou seja, que o Ali tivesse feito algo ou dito alguma coisa, porque houve um empurrão do capitão Houcine Ammouta no Ali, então fiquei enlouquecido: por que, Ali, você faz isso sabendo das regras do Al Ahly, e sendo você um garoto jovem? Até que me certifiquei, sem sombra de dúvida, de que o garoto não fez absolutamente, absolutamente, absolutamente nada".

Por sua vez, Ali Mahmoud respondeu e explicou os detalhes do episódio, dizendo: "O assunto do capitão Houcine Ammouta, gente, é totalmente diferente daquilo que as pessoas estão comentando".

E acrescentou em um "story" em sua conta no "Instagram": "A verdade é que, quando saí do campo, eu estava chateado e incomodado. E tinha vontade de continuar e ajudar meus companheiros para vencermos. O homem percebeu que eu estava chateado demais, então quis me repreender com um pouco de entusiasmo, partindo do princípio de que somos todos uma só família. E, ao mesmo tempo, o clima estava tenso e nós queríamos muito vencer".

E prosseguiu: "Tudo o que ele disse foi que todos nós precisamos pensar no time, que não devemos pensar em nós mesmos. E disse isso de forma entusiasmada. Como um pai que orienta o filho com um pouco de excesso. E o assunto se encerrou ali mesmo, e pronto. E, sinceramente, o homem é muito respeitável. E eu não senti em nenhum momento que ele estivesse passando dos limites ou menosprezando alguém. Mas, infelizmente, as pessoas se apegaram à aparência. E não conhecem a verdade. Quem não sabe: esse homem é muito respeitável".

Vale lembrar que o Al Ahly soma 10 pontos, na terceira colocação da tabela da liga egípcia, após 4 rodadas disputadas, tendo conquistado a vitória 3 vezes e empatado em uma única ocasião.

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do Kooora