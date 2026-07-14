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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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A atitude dos companheiros de Messi alegra os egípcios... O supercomputador prevê o campeão da Copa do Mundo de 2026

Argentina
França
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França x Espanha
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França
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Espanha

As especulações sobre o título da Copa do Mundo aquecem o clima das semifinais

As últimas previsões “matemáticas” sobre o resultado do atual campeão da Copa do Mundo o colocaram fora do grupo dos principais favoritos, enquanto deram a outra seleção a vantagem na disputa pelo título antes do início das semifinais.

Apesar de ter conquistado o título na última edição, no Catar 2022, a Argentina ficou em quarto lugar na lista das seleções com mais chances de conquistar a Copa do Mundo de 2026, que está sendo disputada atualmente nos Estados Unidos, no Canadá e no México, de acordo com as previsões divulgadas por um supercomputador.

De acordo com a rede global “Opta”, especializada na coleta e análise de estatísticas esportivas, a França lidera a lista de favoritas ao título com 34,05%, seguida pela Espanha em segundo lugar, com 23,45%.

A Inglaterra ficou em terceiro lugar na classificação das previsões, com 21,94%, enquanto a Argentina ficou em quarto, com 20,55%, sendo a menos favorita entre as seleções do “quadrado de ouro”.

A França enfrentará a Espanha na semifinal na terça-feira, enquanto a Argentina enfrentará a Inglaterra na quarta-feira, na segunda partida.

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A “Opta” também divulgou as porcentagens de classificação para a final, sendo que a seleção francesa, comandada por Didier Deschamps, tem 50,70% de chances de superar a Espanha, contra 42,30% da “La Roja”. 

Já o confronto entre Argentina e Inglaterra parece extremamente equilibrado, com 50,94% a favor da equipe de Thomas Tuchel, contra 49,06% para a seleção de Lionel Scaloni.

A classificação dos companheiros de Lionel Messi para as semifinais ocorreu em meio a uma ampla polêmica arbitral, após jogadas controversas na partida contra o Egito nas oitavas de final, contra a Suíça nas quartas de final e também no confronto contra a Argélia na fase de grupos.

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