A ascensão impressionante de Vitinha: de fracasso no Wolves a craque do PSG – será esta a maior transformação do futebol de todos os tempos?

Nas discussões sobre o Time do Ano do EA Sports FC 26, o meio-campista do PSG Vitinha se destaca não apenas por seu brilhantismo em campo, mas também por sua extraordinária trajetória, que o levou da margem para o centro das atenções. O criador de conteúdo sobre futebol Luca Dallolio capturou perfeitamente a essência disso em um clipe envolvente do GOAL's FanZone.

“Vitinha está 100% nesta equipe do ano, cara”, afirmou Luca enfaticamente. “Sua trajetória como jogador de futebol é uma das melhores que já vi, mano.

De não jogar no Wolves a ser titular em uma equipe tricampeã no PSG, sendo o coração dessa equipe.

Acho que você poderia argumentar que ele foi o jogador mais importante do PSG, não apenas o meio-campista, mas o jogador mais importante daquele time”, acrescentou. “(Ele) pode ditar o ritmo do jogo. É tecnicamente talentoso. Tem gol em seu jogo. Trabalha muito. Cobre muito espaço. É um meio-campista supercompleto. Pode jogar na posição seis. Pode jogar na posição oito. Pode jogar até na posição dez.”

A análise apaixonada de Luca não deixa dúvidas: a transformação de Vitinha não é apenas impressionante, é o tipo de história que redefine como pode ser a trajetória de uma carreira no futebol moderno.