“A armadilha se repete”... Um pesadelo amargo obriga o Barcelona a traçar um plano de emergência para a janela de transferências

Segundo uma reportagem, o Barcelona enfrenta um novo pesadelo, que pode começar no final da próxima temporada, o que o obriga a traçar um plano urgente durante a atual janela de transferências de verão e a próxima janela de inverno.

De acordo com o jornal “Marca”, o Barcelona solicitou recentemente um adiantamento de 210 milhões de euros para financiar transferências e contratar novos jogadores. O clube vinha enfrentando dificuldades financeiras devido ao atraso nas obras de reforma do Camp Nou, o que impediu a obtenção das receitas inicialmente previstas.

Por isso, o clube precisava urgentemente desse montante para reforçar seu elenco. Esse adiantamento de 210 milhões de euros provém das receitas dos direitos de transmissão televisiva dos próximos anos.

No entanto, há um segundo motivo convincente que leva o Barcelona a fechar negócios na atual janela de transferências... Espera-se que o clube seja novamente isento da regra de transferências de jogadores na proporção de 1:1 neste verão.

Muitos se perguntam como isso é possível, especialmente após o anúncio do Barcelona, há poucos dias — e após muitos anos —, de que voltaria a aplicar essa regra, o que lhe permite contratar jogadores normalmente.

Isso se tornou possível graças ao grande aumento previsto nas receitas do clube durante o próximo ano fiscal. Esse aumento, aliado a uma “gestão esportiva sensata” no que diz respeito à saída de jogadores e à redução significativa de seus salários, contribuiu para que o time pudesse retomar suas atividades habituais no mercado de transferências.

No entanto, espera-se que essa situação se mantenha por apenas um ano e que o clube volte a apresentar déficit financeiro até a janela de transferências de verão do próximo ano.

A explicação, desta vez negativa, reside novamente nas receitas. Durante a temporada 2027/28, o time não poderá disputar suas partidas no Camp Nou por seis meses.

Será obrigado a voltar ao estádio de Montjuïc, o que resultará em uma queda nas receitas, já que esse estádio gera lucros muito menores do que o Camp Nou.

Essa perda financeira afetará diretamente a capacidade do clube de contratar jogadores, já que ele será punido novamente por não cumprir a regra 1:1.

Por esse motivo, o Barcelona está acelerando o ritmo de suas contratações, já que precisa concluir as transferências durante duas janelas de transferências (o verão atual e o inverno que vem), operações que, em circunstâncias normais, seriam realizadas em quatro janelas.

O clube está ciente de que provavelmente terá um excedente de jogadores no próximo verão e, por isso, intensificou seus esforços para reforçar o elenco.

Espera-se que metade do valor necessário, no montante de 105 milhões de euros, seja utilizada antecipadamente durante a atual janela de transferências de verão. Já a outra metade será destinada à janela de transferências de inverno, podendo ser utilizada a partir do próximo mês de novembro.

Até o momento, o clube contratou Gordon e está prestes a concluir a contratação de Ademi. Espera-se a chegada de Julián Álvarez, ou de outro atacante com características semelhantes, além da conclusão da contratação de João Cancelo.