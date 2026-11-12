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Zinedine Zidane estaria se preparando para escalar o jovem talento do Paris Saint-Germain Desire Doue como centroavante quando a França enfrentar a Itália pela Liga das Nações. A mudança tática recebeu muitos elogios de Bixente Lizarazu, que acredita que o versátil jogador está pronto para se tornar um pilar fundamental da seleção francesa.

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Zidane prepara mudança tática para duelo contra a Itália

Zidane deve fazer uma mudança tática significativa para o confronto de quinta-feira pela Liga das Nações contra a Itália. A expectativa é que o jovem Doue, do PSG, comande o ataque em uma função de camisa 9 pouco familiar para ele na seleção.

Aos 21 anos, ele já disputou 19 partidas e marcou quatro gols por seu país. Conquistar uma vaga de titular como centroavante em um confronto de tamanha importância representa um marco em sua carreira internacional, que avança rapidamente.

Lizarazu aposta no brilho de Doue sob o comando de Zidane

O ex-defensor da França Bixente Lizarazu acredita que o jogador do PSG tem tudo para se destacar sob o atual comando técnico. O comentarista espera que o atacante versátil se firme na equipe.

“Acho que Desire Doue será um dos titulares regulares da geração ‘ZZ’”, explicou Lizarazu ao L'Equipe. “No esquema de Zinedine Zidane, ele pode jogar em qualquer uma das três posições do ataque ou até na função mais ofensiva do meio-campo.”

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O comentarista elogiou a versatilidade tática do jovem e observou que ele já se destacou como meia-atacante tanto no Rennes quanto no Paris Saint-Germain. “Independentemente da posição, ele sabe se adaptar”, acrescentou Lizarazu.

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Um lugar entre os grandes nomes do ataque da França

Lizarazu afirma que o jogador de 21 anos já merece ser mencionado ao lado das principais estrelas do ataque do país. Apesar da rápida ascensão, ele acredita que o atacante ainda tem muito espaço para evoluir. Dada a juventude de Doue, seu potencial permanece enorme.

“Doue já deve ser colocado no mesmo patamar de Michael Olise, Ousmane Dembele e Kylian Mbappe, sem esquecer que, por ser jovem, ainda tem espaço para crescer”, acrescentou. “Atualmente, ele segue uma trajetória semelhante à de Olise, que representa o que há de melhor na nova geração da França.”

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Grande oportunidade na Liga das Nações

O confronto de quinta-feira contra a Itália pela Liga das Nações oferece a Doue uma grande oportunidade de consolidar seu espaço nos planos de Zidane. Atuar como camisa 9 colocará à prova sua capacidade de finalização e sua leitura tática diante de uma defesa conhecida pela solidez. Se tiver sucesso nessa função central, o jogador do PSG poderá oferecer à França uma excelente solução de longo prazo para o ataque.