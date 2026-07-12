A Argentina se classifica para as semifinais da Copa do Mundo após um cartão vermelho polêmico contra a Suíça e na prorrogação

A Argentina se classificou no domingo para as semifinais da Copa do Mundo. Após um jogo emocionante contra a Suíça, os sul-americanos fizeram a diferença na prorrogação: 3 a 1. Alexis Mac Allister, Julián Álvarez e Lautaro Martínez marcaram os gols da Argentina, que jogou grande parte da partida com um jogador a mais em campo após um cartão vermelho bastante polêmico para Breel Embolo. A Argentina enfrentará a Inglaterra nas semifinais, que havia derrotado a Noruega anteriormente.

Após dez minutos iniciais equilibrados, a Argentina abriu o placar em uma cobrança de escanteio. Lionel Messi colocou a bola com precisão na cabeça de Mac Allister, que aproveitou ao máximo o fato de Gregor Kobel não ter colocado ninguém na segunda trave: 1 a 0.

O bom início não teve, de forma alguma, um efeito positivo no jogo da Argentina, que não demonstrou pressa alguma em buscar o 2 a 0 e fez de tudo para consolidar o 1 a 0. Isso nem sempre foi possível devido aos ágeis atacantes suíços.

Especialmente Embolo e Dan Ndoye criavam perigo com frequência, e o primeiro, em particular, parecia estar a caminho de algo muito bonito. O atacante se viu de repente cara a cara com Dibu Martínez, que salvou seu país, não pela primeira vez. O goleiro do Aston Villa tocou na bola bem a tempo, antes que Embolo a acertasse.

Lenta, mas seguramente, a frustração aumentou na equipe suíça, que se mostrava bastante impotente, também porque a equipe achava que o árbitro João Pinheiro estava apitando principalmente a favor da Argentina. Embolo, em especial, não conseguiu esconder sua frustração e recebeu, com razão, um cartão amarelo após uma entrada violenta em Leandro Paredes.

A Suíça saiu do vestiário com ânimo renovado e parecia que iria empatar por meio de Ndoye, não fosse a fantástica intervenção de Lisandro Martínez para impedir o gol. Acabou sendo impedimento, mas isso não diminuiu o impulso moral para o ex-jogador do Ajax.

Pouco depois, o empate para os suíços finalmente aconteceu. O ex-jogador do PSV, Ricardo Rodríguez, colocou Embolo em posição perfeita, e o atacante do Nottingham Forest, após controlar a bola com a esquerda, chutou com precisão com a direita no canto oposto: 1 a 1.

Cinco minutos depois, ocorreu o momento extremamente polêmico. Paredes recebeu, inicialmente, um cartão amarelo por derrubar Embolo. Pinheiro, porém, consultou o VAR e viu nas imagens que Embolo já havia caído no chão antes mesmo de Paredes tocá-lo.

O cartão amarelo de Paredes foi anulado, mas a história não parou por aí. O árbitro português mostrou o cartão amarelo a Embolo por simulação e, assim, o suíço, após a falta cometida contra Paredes no primeiro tempo, foi expulso com cartão vermelho. Embolo ficou inconsolável.

O momento fez com que a Suíça perdesse suas intenções ofensivas e apostasse tudo na prorrogação. O técnico Murat Yakin reforçou sua defesa ao colocar os zagueiros Silvan Widmer e Miro Muheim no lugar do meio-campista Djibril Sow e do atacante Fabian Rieder.

A Argentina decepcionou no ataque e nem mesmo Lionel Messi conseguiu fazer a diferença. Nos acréscimos, a Albiceleste ainda pressionou: Mac Allister cabeceou por cima após um cruzamento de Nico González, Messi chutou meio metro ao lado e Kobel defendeu um belíssimo chute de meia-volta de Lisandro Martínez.

Na primeira parte da prorrogação, Thiago Almada foi um verdadeiro pesadelo para a defesa suíça. O ágil meio-campista ofensivo foi, em alguns momentos, impossível de marcar e fez parte do estádio comemorar com seu chute fulminante, que bateu na trave e acabou indo para a rede lateral.

Naquela prorrogação, por muito tempo pareceu que os suíços iriam se manter firmes. Os argentinos precisaram, então, de uma jogada de gênio de Álvarez para evitar que o jogo fosse para a disputa de pênaltis. O atacante do Atlético de Madrid chutou com efeito de fora da área de 16, mandando a bola no ângulo oposto: 2 a 1.

Nos últimos instantes da partida, o placar chegou a 3 a 1 para a Argentina. Lautaro Martínez estava no lugar certo para aproveitar um rebote e mandar a bola no canto, atrás de Kobel. Assim, os suíços voltam para casa com um gosto muito amargo na boca, enquanto a Argentina terá a chance de mostrar seu valor contra a Inglaterra.



