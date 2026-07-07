A Argentina passa pelo buraco da agulha e, após um jogo de tirar o fôlego, ainda pode manter a esperança de renovar o título da Copa do Mundo

A Argentina passou por um susto na terça-feira. Por muito tempo, parecia que o corajoso Egito iria eliminar o atual campeão da Copa do Mundo, mas, graças a uma virada no final, a Argentina se salvou: 3 a 2.

O Egito começou a partida de forma surpreendentemente ousada e foi recompensado aos 15 minutos de jogo. Yasser Ibrahim cabeceou com habilidade, mandando a bola para o fundo do gol, sem chances para o goleiro Emiliano Martínez: 0 a 1. Mais um golpe, portanto, para a Argentina, que contra Cabo Verde também já havia precisado se esforçar ao máximo.

Não demorou muito para que Messi tivesse a chance perfeita de empatar para a Argentina. Após uma falta em Nicolás Tagliafico, a bola foi para a marca do pênalti. Messi se posicionou para cobrar, mas Mostafa Shobeir defendeu o chute. Foi a segunda vez consecutiva que Messi falhou da marca dos onze metros, após sua falha anterior nesta Copa do Mundo contra a Áustria.

Shobeir revelou-se, no restante do primeiro tempo, o herói absoluto do Egito. O goleiro primeiro defendeu a cabeçada de Alexis Mac Allister e, pouco depois, fez uma defesa quase impossível no chute de Julian Álvarez.

A frustração só aumentou para o técnico Lionel Scaloni e sua equipe, e a situação só piorou após o intervalo, quando o Egito voltou a marcar. Após intervenção do VAR, porém, o gol de Zico foi anulado devido a uma suposta falta em Lisandro Martínez na construção da jogada.

Aos 68 minutos, o 0 a 2 finalmente aconteceu. Após um belo ataque do Egito, Zico voltou a ser o finalizador com um chute forte. Houve um leve pânico na Argentina, que voltou à vida a cerca de dez minutos do fim. Cristian Romero cabeceou para o 1 a 2, apesar de um esforço extremo do goleiro Shobeir.

Assim, a esperança voltou para a Argentina, que se lançou com todas as forças em busca do empate. E ele veio, aos 83 minutos. A bola foi colocada na boca do gol para Messi, que não hesitou e chutou com força devastadora de primeira. Shobeir ainda chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir que ela, após bater na trave, entrasse no gol: 2 a 2.

O Egito precisava se defender a partir daí, mas não resistiu à tentação de partir para o ataque mais uma vez. Isso acabou sendo fatal, pois, no contra-ataque, a Argentina atacou de forma implacável. Um cruzamento perfeito de Lautaro Martínez foi cabeceado por Enzo Fernández: 3 a 2. Todo o elenco e a comissão técnica do Egito protestaram, mas o árbitro François Letexier não aceitou os protestos: o gol foi validado. Vários jogadores egípcios receberam cartões amarelos e vermelhos por causa dos protestos veementes contra a arbitragem.