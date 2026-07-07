A Argentina foi favorecida pela arbitragem contra o Egito?.. Resposta categórica de Neville e Roy Keane

A discussão sobre a polêmica arbitral na partida entre Egito e Argentina continua sendo o centro das atenções, após a derrota dramática dos Faraós (3 a 2), na noite de terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia estava à frente por 2 a 0 até os 79 minutos, quando a equipe do Tango conseguiu virar o jogo ao marcar três gols consecutivos, levando a Argentina às quartas de final da Copa do Mundo.

A partida foi marcada por grande polêmica arbitral, após a anulação de um gol da seleção egípcia no início do segundo tempo, marcado por Mustafa Zico, após consulta ao VAR, alegando falta no início da jogada contra seu companheiro Marwan Attia.

A comissão técnica, liderada por Husam Hassan, e os jogadores do Egito contestaram a validação do terceiro gol da Argentina, alegando uma falta sobre Mohamed Salah, mas o árbitro se recusou a recorrer ao VAR.

No estúdio do canal “ITV”, o apresentador Mark Bogatch perguntou a Gary Neville, ex-jogador do Manchester United e da seleção inglesa, se ele achava que o gol do Egito teria sido anulado caso tivesse sido marcado pela Argentina. Ele respondeu: “É improvável”.

Seu ex-companheiro no Manchester United, Roy Keane, concordou com ele, afirmando que a Argentina aparentemente teve muita sorte nessa decisão.

De acordo com o jornal inglês “The Sun”, Keane disse: “Parece que os grandes times se beneficiam dessas decisões, mas isso não diminui as conquistas da Argentina aqui. Eu elogio muito a Argentina”.

E acrescentou: “As decisões podem ser a seu favor ou contra você, e parece que são os grandes times que se beneficiam dessas decisões.”



