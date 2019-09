'A Argentina é um dos poucos países onde se critica Messi', afirma Ocampos

Meio-campista do Sevilla e da seleção argentina conversou com exclusividade com a Goal

Lucas Ocampos faz parte da safra da renovação da seleção argentina. O meio-campista do é fruto da base do já passou por diversos times na Europa a despeito de seus 25 anos de idade. Times como , Marseille e já contaram com os serviços do argentino, que afirma, em entrevista exclusiva à Goal, que a é um dos poucos lugares onde Lionel Messi - finalista do prêmio The Best - é criticado.

"Creio que a Argentina é um dos poucos países em que se critica Messi em algumas de suas ações. Acho que mais 90% do mundo sabe a qualidade que Messi tem, além do que ele representa para a Argentina e para o futebol mundial", disse o meio-campista sobre o cinco vezes melhor do mundo, que, de acordo com o El País, pode deixar o Barça quando quiser.

Ocampos apareceu na convocação de Lionel Scaloni para a seleção principal para essa data Fifa. Seria sua estreia no selecionado nacional, mas ele precisou ser cortado devido à uma lesão muscular e não pode estar em campo no empate sem gols entre Argentina e na última quinta-feira (05).

Muitos se perguntavam o motivo de Ocampos nunca ter sido chamado para a equipe nacional. Sua primeira convocação para a seleção principal se deu depois que completou 25 anos. Ele comentou que poderia ter tido chances antes disso.

"Eu pensava que poderia ter chegado antes, mas também tenho que saber que na minha posição há jogadores de muitíssima qualidade na Argentina, esses jogadores atuam em grandes equipes também. Era só questão de seguir trabalhando, agora o difícil será se manter. Tenho que continuar trabalhando para seguir [na seleção]", falou Ocampos.

O atleta do Sevilla diz que a aspiração maior de um atleta é poder participar das grandes competições com seu país.

"Um sonho é que o técnico siga te citando para representar seu país em uma competição oficial. Isso éo máximo que se pode aspirar", confessou o argentino.