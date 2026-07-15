Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
كووورة

Traduzido por

A Argentina conquista a vaga na final após um confronto acirrado contra a Inglaterra... e está a um passo de realizar o sonho de conquistar o título mundial

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
England
Argentina
EUA

Em uma semifinal repleta de emoção, a seleção argentina conseguiu vencer o confronto de ponta contra a Inglaterra por 2 a 1, garantindo assim sua vaga na final da Copa do Mundo da FIFA 2026™.

A partida, disputada em um ambiente eletrizante, contou com um jogo ofensivo de alto nível por parte de ambas as seleções, até que a Argentina selou a vitória nos minutos finais com um gol decisivo que encheu de alegria a torcida. Já a seleção inglesa apresentou um desempenho honroso, mas não conseguiu evitar a eliminação após uma longa trajetória no torneio.

Com essa vitória, a seleção argentina está a apenas um passo de conquistar o título mundial, assim como milhares de torcedores que estão a apenas um passo de ganhar o grande prêmio na competição Driven Quest.

Com o apoio da Valvoline by Aramco, a marca original de óleos de motor com mais de 160 anos de inovação e desempenho.

Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026™, a Valvoline by Aramco oferece a você uma bola exclusiva da FIFA gratuitamente a cada serviço qualificado, além da chance de ganhar brindes exclusivos da Adidas e até mesmo a oportunidade de ganhar um dos três carros novos por meio do concurso Driven Quest.

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Inglaterra crest
Inglaterra
ING
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG

Não perca a chance de participar do Valvoline Driven Quest para ganhar itens exclusivos relacionados ao futebol e concorrer ao grande prêmio.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google