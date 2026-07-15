Em uma semifinal repleta de emoção, a seleção argentina conseguiu vencer o confronto de ponta contra a Inglaterra por 2 a 1, garantindo assim sua vaga na final da Copa do Mundo da FIFA 2026™.

A partida, disputada em um ambiente eletrizante, contou com um jogo ofensivo de alto nível por parte de ambas as seleções, até que a Argentina selou a vitória nos minutos finais com um gol decisivo que encheu de alegria a torcida. Já a seleção inglesa apresentou um desempenho honroso, mas não conseguiu evitar a eliminação após uma longa trajetória no torneio.

Com essa vitória, a seleção argentina está a apenas um passo de conquistar o título mundial, assim como milhares de torcedores que estão a apenas um passo de ganhar o grande prêmio na competição Driven Quest.

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