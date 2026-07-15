Num confronto de meias-finais que não ficou isento de emoção, a seleção da Argentina conseguiu resolver o duelo de topo diante da congénere inglesa pelo resultado de 2-1, garantindo o seu lugar na final do Mundial FIFA 2026™.

A partida, disputada num ambiente de grande entusiasmo, testemunhou um desempenho ofensivo apurado de ambas as equipas, antes de a seleção argentina decidir o encontro nos minutos finais com um golo derradeiro que acendeu a alegria dos adeptos. Já a seleção inglesa apresentou um nível digno, mas não conseguiu evitar a eliminação após um longo percurso na competição.

Com esta vitória, a seleção argentina ficou a apenas um passo da conquista do título mundial, tal como milhares de adeptos que ficaram a apenas um passo de vencer o grande prémio no âmbito do concurso Driven Quest.

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