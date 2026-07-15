Num confronto de meia-final que não faltou emoção, a seleção da Argentina conseguiu decidir a batalha de cúpula frente à congénere inglesa por 2-1, garantindo o seu lugar na partida final do Mundial FIFA 2026™.

A partida, disputada num ambiente entusiasmante, testemunhou um desempenho ofensivo apurado de ambas as equipas, antes de a seleção argentina decidir o embate nos minutos finais com um golo derradeiro que acendeu a alegria dos adeptos. Já a seleção inglesa apresentou um nível digno, mas não conseguiu evitar a eliminação após um longo percurso na competição.

Com esta vitória, a seleção argentina ficou a apenas um passo de conquistar o título mundial, tal como os milhares de adeptos que ficaram a apenas um passo de vencer o grande prémio no âmbito do concurso Driven Quest.

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