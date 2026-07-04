A Argélia pode ser seu próximo destino!... Novo técnico anuncia sua saída após despedida humilhante

O técnico francês Hervé Renard anunciou oficialmente, neste sábado, o fim de sua passagem pelo time da seleção tunisiana, uma semana após a eliminação das “Águias de Cartago” da Copa do Mundo de 2026, encerrando assim uma trajetória curta, mas repleta de interesse e acompanhamento.

De acordo com o jornal francês “L’Équipe”, Renard publicou uma mensagem de despedida comovente em sua conta oficial no Instagram, na qual expressou sua profunda gratidão à Federação Tunisiana de Futebol por lhe ter dado a oportunidade de comandar a seleção na competição mundial, dizendo: “É uma grande honra vestir as cores da Tunísia e viver essa experiência inesquecível.”

O técnico francês acrescentou em sua mensagem: “Antes de partir, gostaria de expressar minha sincera gratidão à Federação Tunisiana de Futebol por me dar a oportunidade de participar da Copa do Mundo de 2026”, antes de enviar seus melhores votos à sua ex-seleção, dizendo: “Desejo à seleção tunisiana todo o sucesso no futuro. Tenho certeza de que ela continuará a crescer, alegrará uma nação inteira e escreverá capítulos brilhantes em sua história”.

Renard, que já treinou as seleções do Marrocos e da Arábia Saudita, também fez questão de agradecer a todos que o apoiaram durante seu trabalho com a seleção tunisiana, dizendo: “Agradeço a todos que me apoiaram ao longo dessa jornada”, antes de encerrar sua mensagem com uma frase comovente: “Minha jornada está chegando ao fim”.

O anúncio da saída de Renard ocorre em um momento em que circulam notícias na mídia sobre a possibilidade de seu retorno ao comando técnico na Argélia, onde algumas fontes indicam a existência de negociações preliminares entre ele e a Federação Argéliana de Futebol, tendo em vista que os “Verdes” buscam um técnico com experiência internacional para comandar a seleção na próxima fase.