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Relatos da imprensa revelaram que a Argélia definiu sua posição em relação à candidatura para sediar uma das três próximas edições da Copa Africana de Nações, previstas para os anos de 2028, 2031 e 2033.

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Segundo informações divulgadas pelo jornal argelino "Echourouk News", destacadas principalmente pelo site "Afrik-Foot", a Argélia não deseja apresentar candidatura para sediar o torneio ao longo dos próximos sete anos, após ter encerrado o processo de candidatura para sediar uma das três edições.

A decisão argelina surge num momento em que os contornos da disputa pela organização das próximas edições da Copa Africana de Nações começam a se definir, depois que a Confederação Africana de Futebol (CAF) reviu o sistema de realização do torneio.

Líbia e Etiópia disputam a edição de 2028

Líbia e Etiópia disputam, até o momento, a organização da edição de 2028, que deve ser realizada no período de 7 de junho a 19 de julho do mesmo ano.

Nem o desejo do Egito de sediar o torneio, nem o processo tríplice que reúne África do Sul, Lesoto e Zimbábue se transformaram em candidatura oficial até agora.

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Já a edição de 2031, que teve sua data antecipada em um ano após os últimos ajustes no calendário do torneio, viu Burquina Faso, Mali e Níger manifestarem interesse em sediá-la, com a possibilidade de o Senegal se juntar à disputa pela candidatura mais adiante.

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Até o momento, não há nenhum processo anunciado para sediar a edição de 2033.

A CAF recua do sistema de torneio a cada 4 anos

O presidente da CAF, Patrice Motsepe, havia anunciado em dezembro de 2025 a tendência de realizar a Copa Africana de Nações a cada quatro anos, antes de a entidade abrir, em julho, as candidaturas para sediar as edições de 2028, 2032 e 2036.

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Mas a CAF recuou posteriormente dessa decisão e anunciou, em 30 de outubro, o retorno à realização do torneio a cada dois anos, fazendo com que as três edições seguintes à de 2027 ficassem marcadas para os anos de 2028, 2031 e 2033.

O destino da edição de 2027 pode mudar os cálculos da organização

Ainda pairam dúvidas sobre a capacidade de Quênia, Uganda e Tanzânia de sediarem a Copa Africana de Nações de 2027 na data prevista, no próximo verão, diante do atraso registrado nos trabalhos de preparação a menos de um ano do início do torneio.

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Caso se decida transferir o torneio dos três países, isso poderá acarretar um novo redesenho do mapa de organização das próximas edições, incluindo a possibilidade de o Egito ou a África do Sul voltarem a entrar nos cálculos, especialmente diante das notícias de que a CAF teria contatado os dois países sobre a possibilidade de assumirem a organização do torneio.

Ainda assim, Patrice Motsepe continua negando oficialmente a existência de qualquer intenção de transferir a edição de 2027 dos atuais países-sede.

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A Argélia já havia se retirado das disputas de 2025 e 2027

A Argélia já havia entrado anteriormente na disputa pela organização das edições de 2025 e 2027, antes de se retirar da competição apenas dois dias antes do anúncio do país vencedor do direito de organização.

Também foi informado que a Argélia estava entre os países contatados sobre a possibilidade de sediar a edição de 2027, ao lado do Marrocos, que sediou a última edição entre dezembro de 2025 e janeiro de 2026, e da Costa do Marfim, que organizou a penúltima edição em janeiro e fevereiro de 2024.