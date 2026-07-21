Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

"A Arábia Saudita salvou-me"... Uma tatuagem invulgar que conta uma história humana única na Liga Roshn

Campeonato Saudita
Al Fateh
Arábia Saudita

Uma nova história humana na liga saudita

O Al-Fateh da Arábia Saudita revelou os bastidores de uma história humana única, protagonizada por um dos membros da equipa médica do primeiro plantel que disputa a Roshn Saudi League.

O Al-Fateh publicou um vídeo através da sua conta oficial na rede social «X», no qual mostrou que o seu massagista, chamado Jlo, tatuou no braço a frase: «A Arábia Saudita salvou-me... obrigado».

Jlo contou o motivo desta tatuagem, afirmando: «A Arábia Saudita ajudou-me a mudar de vida, a Arábia Saudita é a minha casa».

E acrescentou: «A Arábia Saudita ajudou-me a fazer algo muito importante pelo meu filho, uma cirurgia muito difícil. Tudo na minha vida mudou aqui, deixei de fumar e deixei muitas coisas más».

O clube saudita encerrou o vídeo agradecendo ao seu massagista, considerando esta uma das belas histórias dentro do clube.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google