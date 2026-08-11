John Obi Mikel, ex-meio-campista do Trabzonspor, enviou um alerta ao capitão da seleção do Egito, Mohamed Salah, sobre o que o espera após sua transferência para o clube turco.

Mikel afirmou que a estrela egípcia contará com um apoio popular gigantesco, mas que precisa apresentar atuações de destaque de forma constante para manter esse apoio.

Salah se juntou ao Trabzonspor em uma transferência gratuita, após o fim de seu contrato com o Liverpool no encerramento da temporada, e foi recebido de maneira excepcional por milhares de torcedores que se aglomeraram no aeroporto após o anúncio de sua transferência para o clube turco.

Em declarações ao jornal turco "Sabah", reproduzidas pelo Daily Post da Nigéria, Mikel falou sobre a grande empolgação em torno da transferência de Salah.

A Arábia Saudita seria melhor?

E disse: "Salah tem suas razões para ir até lá. É uma questão de futebol ou de incentivos financeiros? Se estamos falando de dinheiro, é certo que a Arábia Saudita teria sido a melhor opção".

E acrescentou: "O Trabzonspor é um clube fantástico, e as pessoas de lá são apaixonadas por futebol. É uma cidade que vive pelo futebol".

Mas o ex-astro do Chelsea ressaltou que a recepção de Salah foi excepcional até mesmo para os padrões do clube, dizendo: "Desta vez foi diferente; milhares de pessoas saíram para receber Mohamed Salah, e foi realmente impressionante. Acho que o estádio inteiro encheu no momento de sua apresentação. Foi inacreditável, e as contas do clube nas redes sociais também registraram um aumento enorme".

Ele apontou que Salah também pode precisar de alguns ajustes dentro do clube, considerando as exigências de um jogador de seu porte, e disse: "Por conhecer o clube, sei a qualidade dos campos de treino, dos vestiários e dos locais de banho, e talvez precisem fazer alguns ajustes por causa de Mohamed Salah".

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Mikel alerta Salah

Ao mesmo tempo, Mikel alertou o capitão da seleção do Egito sobre a elevação das expectativas em Trabzon, ressaltando que a torcida que dá ao jogador um grande amor pode se voltar contra ele rapidamente se os resultados e as atuações não estiverem à altura de suas aspirações.

E disse: "Sem nenhuma desconsideração ao Trabzonspor, é um clube fantástico e tem uma base de torcedores incrível, além disso, as pessoas responsáveis pelo clube e pela cidade merecem elogios. Os habitantes da cidade vão te tratar como um rei se você jogar bem e conquistar vitórias. Mas eles se voltam contra você rapidamente, e não importa quem você é ou de onde veio".

Mikel encerrou sua mensagem desejando a Salah e à sua família uma experiência bem-sucedida na Turquia, dizendo: "Espero que as coisas corram bem para ele e para sua família, que se sintam à vontade e aproveitem a cidade. Porque uma coisa é certa: se ele continuar apresentando suas boas atuações e jogando de forma especial por essa cidade, vão adorá-lo completamente".

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