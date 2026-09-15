A aposta sobre comida com Ronaldo, as brigas com qualquer um que o defendesse: assim Antonio Cassano jogou fora, conscientemente, uma carreira de nível mundial

"Cassanata": substantivo feminino (brincalhão, irônico): gesto, comportamento ou ideia típica do jogador Antonio Cassano.

Se Antonio Cassano, por mais improvável que seja, cair no esquecimento, poderá se consolar sabendo que seu nome entrou no vocabulário italiano: desde 2008, «cassanata» figura como neologismo no dicionário Treccani.

Decassanate, Cassano acumulou muitas: basta pensar em quando, frustrado por não ter sido escalado no Real Madrid, imitou em público o técnico Fabio Capello.

Ou quando apostou com Ronaldo Fenômeno quem comeria mais croissants. Cassano ganhou o apelido de «El Gordito» porque Ronaldo, no Real, já era «El Gordo». Na realidade, era ele quem comia mais doces: nos primeiros sete meses em Madri, ganhou 12 quilos. Demais até para Cassano. Em nenhum de seus muitos times ele foi pior: depois de 18 meses e apenas quatro gols, a aventura com o Real Madrid acabou.

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O «Galáctico» mais estranho do Real Madrid

Sua passagem pelo Real Madrid segue sendo a mais estranha da era Galácticos, até mais do que a de Thomas Gravesen. O dinamarquês estava abaixo do nível no aspecto técnico, Cassano no comportamental. Ainda hoje se pergunta o que Florentino Pérez tinha em mente naquela última contratação de seu primeiro mandato.

Aos 23 anos, era considerado um dos maiores talentos de sua geração, com 52 gols e 9 assistências em 161 partidas pela Roma. Nos quatro anos e meio na capital, porém, tinha se colocado contra quase todos os dirigentes da Roma.

O capitão era Francesco Totti e considerava Cassano um irmão no futebol. Chegou a hospedá-lo em sua casa e, no fim, já não falava mais com ele: Cassano suspeitou que Totti e seus pais tivessem roubado um cheque dele e fez um escândalo enorme. Nem mesmo a objeção de Totti serviu para acalmá-lo, já que ganhava muito mais do que ele e não tinha motivo algum para roubar seu dinheiro.

Cassano depois encontrou o cheque em seu carro, caído do bolso da calça, mas já era tarde demais para consertar as coisas

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«Não respeitei nenhuma regra e me diverti»: Antonio Cassano no Real Madrid





Na temporada 2004/2005, depois da saída de Fabio Capello, a Roma trocou de treinador quatro vezes: Cassano foi responsável por pelo menos uma dessas demissões: Rudi Völler pediu demissão em setembro de 2006, após apenas 26 dias no cargo, exasperado pelas travessuras do atacante. Cassano tinha brigado em campo na primeira partida do campeonato contra a Fiorentina e havia sido expulso. Quando Völler tentou falar com ele, ele foi embora. E Cassano criticou publicamente tanto a multa recorde de 100 mil euros quanto o treinador.

Völler deixou a Roma, mas nem com os outros treinadores as coisas melhoraram. Luciano Spalletti, nos últimos seis meses de Cassano na Roma, o excluiu 11 vezes do elenco por motivos disciplinares. Apesar disso, Rosella Sensi, então presidente, ofereceu a ele um novo contrato fortemente ligado ao seu desempenho em campo. E também aqui Cassano respondeu enchendo-a de palavrões em público.

Sua carreira parecia ter acabado antes mesmo de começar: nenhum grande clube da Serie A mostrava mais interesse em um jogador que alternava lampejos de genialidade com comportamentos irracionais.

Depois chegaram o Real Madrid e Pérez, que pagaram 5,5 milhões de euros pela transferência e quase dobraram seu salário. Depois chegaram o Real Madrid e Pérez, que pagaram 5,5 milhões de euros pela transferência e quase dobraram seu salário. E Cassano? "Fiz de tudo para estragar tudo. Não respeitava nenhuma regra e me divertia fazendo isso".

Além das comilanças e das orgias (declarou ter tido 600 mulheres antes do casamento, em grande parte nos 18 meses madrilenhos com 12 quilos de sobrepeso), dele no Real Madrid só se lembra o casaco de pele com o qual apareceu no Bernabéu em janeiro de 2006.





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Por que Antonio Cassano é um rebelde

Ao contrário de outros talentos problemáticos, Cassano também é autocrítico e reflexivo. Ele se entrega às suas “cassanate” com plena consciência, sabe quando exagerou e, com o tempo, pede desculpas a quem feriu. Sempre o ajudou o fato de não se levar muito a sério e de saber rir de si mesmo. Com ele é fácil perder a paciência, mas é quase impossível não achá-lo divertido e simpático.

Por cinco anos, Totti e ele não se falaram; hoje são amigos de novo. Até Capello, o treinador que o lançou na Roma e depois no Real Madrid, perdoou muita coisa a ele (embora continuando decepcionado) e hoje fala dele com respeito.

Desperdiçou um talento imenso, jogou fora tudo o que havia construído, mas com uma coerência quase admirável. E, no entanto, no fim teve uma grande carreira.

É fácil atribuir sua falta de disciplina, sua relação difícil com as autoridades e sua incapacidade de confiar nos amigos a uma infância complicada. Antonio Cassano cresceu em Bari Vecchia, nos anos 80 e no começo dos anos 90, um dos bairros mais pobres do sul da Itália. Nos últimos anos, Bari Vecchia mudou de cara: as ruas do centro histórico estão limpas e as casas apertadas e os porões foram reformados.

Onde hoje os turistas passeiam pelos becos e observam as avós preparando orecchiette, antes se vivia em uma área off-limits, com os guias da cidade alertando para os batedores de carteira. Aqui Antonio jogou futebol na rua e dizem que só pisou em um campo de verdade aos 13 anos. Acredite-se ou não, ele sempre continuou sendo um garoto de rua. Seu pai não se interessava por ele, o meio-irmão mais velho arrombava distribuidores, carros e casas; ainda hoje passa mais tempo na prisão do que fora dela. Antonio afirma ter repetido seis vezes a primeira série, antes de abandonar a escola.





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O Messi antes de Messi

Cassano está convencido de que, sem aquele gol, teria virado um criminoso. De uma hora para outra, o garoto de ninguém de Bari Vecchia se tornou Fantantonio, El Pibe de Bari, inspirando-se em El Pibe de Oro Diego Armando Maradona; depois daquele gol contra a Inter, todos passaram a chamá-lo assim.

É assim que ele descreve isso em sua autobiografia escrita com o jornalista Pierluigi Pardo: «Perrotta me dá um passe perfeito de 50 metros, eu mato no calcanhar, passo por Blanc, que está voltando em velocidade, jogo a bola entre ele e Panucci, que está cortando, e mando os dois baterem na mureta. Chuto no cantinho e depois vejo a arquibancada se aproximando cada vez mais. A comemoração. Eu tinha nascido».

Quem estava no estádio ou em casa diante da TV se lembra de que, naquele momento, estava acontecendo algo mais do que um simples, improvável e maravilhoso gol da vitória por 2 a 1 do Bari sobre a Inter, aos 88 minutos. Ainda hoje, revendo as imagens no YouTube, dá arrepios.

A jogada individual, o gol, o êxtase da torcida, os torcedores e o garoto loiro que não queria mais voltar ao campo.

Para Cassano, bastou uma única partida como titular na Serie A para ser citado no mesmo fôlego que Maradona, Baggio e Del Piero: o Messi antes de Messi. "No meu auge, eu era melhor do que Roberto Baggio, Francesco Totti e Alessandro Del Piero!"

No entanto, declarou recentemente em seu popular programa no YouTube «Viva El Futbol» que nunca alcançou aquele «auge nem na minha carreira nem na minha vida».

Cassano melhor que Totti, Del Piero, Baggio... e Cristiano Ronaldo?

«Eu era melhor!» Não: «Eu poderia ter sido melhor». Ele ainda tem alguma dificuldade com a língua italiana, ainda prefere falar o dialeto de sua cidade natal. Isso torna suas palavras mais divertidas, mas não menos megalomaníacas. Por exemplo, quando afirma com convicção que pouquíssimos jogadores foram mais geniais do que ele e que pouquíssimos tiveram um repertório técnico mais completo:

Lionel Messi, obviamente, seu GOAT absoluto.

Andrés Iniesta e Zinedine Zidane, os magos do meio-campo.

Ronaldo, Ronaldinho e Neymar.

Depois acrescenta: “Cassano. Eu gostava muito de mim! Sabia finalizar, tinha um último passe único. Era forte fisicamente. Era genial. Dei o melhor de mim também nos grandes times. E isso apesar de nunca treinar e de estar sempre com cinco ou seis quilos a mais.”

Isso é dito por alguém que, em 18 anos de carreira, venceu um Campeonato Espanhol com o Real Madrid (vendo da tribuna) e um Scudetto como protagonista com o Milan. Alguém que, pela seleção da Itália, chamou atenção sobretudo quando, como depois da semifinal da Euro 2012, comemorou mais uma vez em campo de cueca.

«No futebol, não importa só ganhar títulos. Importa a beleza do jogo»

Ainda assim, muitos craques que jogaram com ele confirmam seu talento: Francesco Totti, Ronaldo, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic nunca o desmentiram.

Só José Mourinho e Cristiano Ronaldo, que Cassano considera ambos superestimados, responderam. Dizem que CR7, incomodado, enviou a ele a lista de seus troféus. Mourinho, em entrevista coletiva, alfinetou: «Na Inter, ele não teria vencido nem a “Coppa della Lombardia”». Mas Cassano só pode rir disso.

«No futebol, não se trata só de ganhar títulos. Trata-se da beleza do jogo», repete.

No Bari, na Roma, na Sampdoria, no Milan e no Parma, viveu muitos meses positivos, melhorando os companheiros: a Sampdoria deu um grande salto de qualidade sobretudo graças a ele, para depois voltar à mediocridade após sua saída. Apesar das brigas constantes e das despedidas frequentes, por quase 20 anos foi um dos jogadores mais influentes e amados da Itália. Hoje aparece até em um dicionário, detalhe que, esse sim, o coloca à frente de CR7.