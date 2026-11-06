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Nino Duit
Traduzido por

A aposta dos dirigentes dá certo: uma evolução notável no Bayern de Munique atinge seu ponto mais alto até agora contra o Atlético

Bundesliga
Especiais e Opinião
Bayern de Munique
T. Bischof

Tom Bischof tem se mostrado um substituto confiável para Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic no Bayern de Munique nesta temporada até aqui. Ou até mais do que isso?

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Que Tom Bischof tem inteligência nos passes e uma ótima técnica de chute já se sabe há muito tempo. Agora, porém, o jogador de 21 anos mostrou pela primeira vez, no maior dos palcos, seu espírito de luta. E justamente contra o Atlético de Madrid, certa vez chamado por Thomas Müller de "os maiores arruaceiros do futebol europeu".

Na vitória do Bayern de Munique por 2 a 0 sobre o Atlético na terça-feira, Bischof entrou na escalação titular no lugar de Aleksandar Pavlovic, que tinha um leve problema físico. A escolha foi um tanto surpreendente, mas o jovem teve uma atuação de maturidade impressionante ao lado de Joshua Kimmich.

Bischof mostrou a segurança habitual com a bola. Além disso, um chute seu de longa distância, bloqueado pela defesa, deu início à jogada do gol que abriu o placar, marcado por Lennart Karl. O que mais chamou a atenção, porém, foi seu trabalho sem a bola. Segundo o site de estatísticas WhoScored , Bischof registrou seis desarmes bem-sucedidos, estabelecendo um recorde nesta edição da Liga dos Campeões. Com algumas recuperações de bola, deu início a boas jogadas de ataque. Seu aproveitamento de 78% nas disputas de bola também foi muito forte.

A atuação de Bischof em Madri foi, até agora, o ponto alto de sua notável evolução no Bayern de Munique. Ele já se firmou como alternativa confiável a Kimmich e Pavlovic, os volantes considerados titulares. Bischof talvez entre até na disputa por uma vaga fixa no meio-campo central. Com isso, uma aposta da direção esportiva, liderada por Max Eberl, vai dando certo.

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07 de nov. de 2026

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Tom Bischof assumiu o papel de Leon Goretzka no Bayern de Munique

Bischof chegou ao Bayern de Munique em 2025, sem custos de transferência, vindo do TSG Hoffenheim. Em sua primeira temporada, firmou-se como uma opção versátil no elenco. Em vez de atuar em sua posição preferida, no meio-campo central, jogou principalmente pelos lados da defesa. Dos 1.655 minutos que disputou no total, apenas 271 foram pelo meio, onde Leon Goretzka era o primeiro substituto de Kimmich e Pavlovic.

Goretzka deixou o Bayern de Munique no verão, sem custos de transferência. Em vez de contratar um substituto de fora, como algumas pessoas defendiam, os dirigentes confiaram em Bischof e até lhe deram a camisa 8 que pertencia a Goretzka, como um pequeno símbolo de seu novo status. "Temos muita esperança e muita confiança nele. Estou convencido de que ele está maduro para isso e vai crescer na função", disse o diretor esportivo Christoph Freund. "Tom está pronto para dar o próximo passo no Bayern de Munique."

Como não havia sido convocado para a Copa do Mundo pelo ex-técnico da seleção alemã Julian Nagelsmann, Bischof era o único jogador experiente e em condições físicas de treinar no início oficial dos trabalhos. Sua preparação, portanto, foi bastante positiva, e ele saiu dela como um dos grandes destaques.

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Após empate com o Arsenal, Steven Gerrard elogiou Bischof e Pavlovic

Ao contrário da temporada passada, Bischof atuou exclusivamente no meio-campo central desde o verão. Foi titular nessa posição em sete dos 15 jogos oficiais disputados até agora. Com os problemas físicos de Kimmich e Pavlovic, seu tempo em campo aumentou rapidamente nas últimas semanas: ele começou quatro das cinco partidas mais recentes.

Bischof já havia provado que pode atuar no mais alto nível no empate por 2 a 2 com o Arsenal, finalista da temporada passada, pela Liga dos Campeões, há duas semanas. Na ocasião, entrou no time titular no lugar de Kimmich, ausente devido à morte do pai. Ao lado de Pavlovic, Bischof teve uma atuação menos chamativa do que contra o Atlético, mas a dupla ainda assim ganhou as manchetes.

Steven Gerrard, um dos melhores meio-campistas deste milênio, elogiou os dois como comentarista de TV: "Os dois realmente me impressionaram nesta noite. Jogaram de forma excepcional em uma partida dessa importância."

Kimmich, Pavlovic e Bischof também disputam espaço na seleção alemã

Por causa do calendário apertado, Kimmich, Pavlovic e Bischof ainda terão muitos minutos em campo nesta temporada. A questão é quem terá preferência nos próximos jogos de maior importância. Por enquanto, Pavlovic continua com um leve problema físico. Segundo o técnico interino Aaron Danks, é preciso avaliar sua situação "dia após dia". Assim, Kimmich e Bischof talvez voltem a começar juntos no sábado (15h30), contra o FSV Mainz 05.

Depois, a disputa entre os três continuará com outra camisa. Todos estão no elenco da seleção alemã e também competem por tempo de jogo ali. Na última série de jogos da seleção, o capitão Kimmich decepcionou inicialmente, antes de Pavlovic e Bischof se destacarem após a mudança planejada no elenco. Diferentemente do que acontece no Bayern de Munique, em teoria eles poderiam até jogar juntos no esquema 4-3-3 de Jürgen Klopp, mas, nesse caso, não haveria lugar para Florian Wirtz e Felix Nmecha.

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