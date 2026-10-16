A aposta de Pérez à beira do abismo: dois meses escancaram o fracasso de Mourinho na missão dupla com o Real Madrid

No dia 11 de junho passado, o Real Madrid anunciou oficialmente a contratação do português José Mourinho para o cargo de treinador, após mais uma temporada sem títulos para o clube merengue.

A temporada passada foi marcada por grande tensão no vestiário do Real Madrid e por diversas crises, tanto entre os próprios jogadores como entre os jogadores e o treinador.

O clube merengue também não teve estabilidade no comando técnico, depois de começar a temporada com Xabi Alonso e substituí-lo no meio do caminho por Álvaro Arbeloa.

Essas crises foram uma das principais razões para a ausência de títulos no Real Madrid pela segunda temporada consecutiva, o que levou a diretoria do clube a buscar uma solução rápida.

Mourinho: dois objetivos por trás da grande contratação

Com o aumento das crises no vestiário do Real Madrid, surgiram pedidos pela contratação de um treinador de personalidade forte, capaz de controlar as estrelas que abundam no elenco.

Entre vários candidatos, José Mourinho se destacou por conhecer o clube no qual já havia trabalhado, além da força de sua personalidade, demonstrada ao longo de sua grande carreira como treinador.

Mourinho recebeu amplos poderes para promover uma revolução no plantel e participar da definição das novas contratações para preencher as lacunas.

A diretoria do Real Madrid, liderada por Florentino Pérez, entendeu que o retorno de Mourinho cumpriria dois objetivos: o primeiro, controlar os jogadores e impor disciplina; o segundo, aproveitar sua competência técnica, na esperança de que o plano devolvesse o time aos pódios de premiação.

Mourinho conseguiu controlar as estrelas do Real Madrid?

Após cerca de dois meses do início da temporada, a torcida não notou grandes mudanças no comportamento dos jogadores dentro e fora de campo.

É possível citar a dupla Kylian Mbappé e Vinícius Júnior como exemplos claros do insucesso de Mourinho em controlar as estrelas.

O período recente foi marcado por forte tensão na relação entre o jogador francês e o Real Madrid, especialmente depois de ele se lesionar na partida entre França e Turquia, pela Liga das Nações da Europa.

Mbappé voltou à Espanha e depois viajou a Paris para realizar mais exames médicos, em meio a grande polêmica sobre essa viagem e o que aconteceu nela.

O episódio em que Mbappé apareceu andando de bicicleta gerou enorme polêmica, sobretudo porque ocorreu dias depois de Mourinho pedir que não se andasse de bicicleta, por medo de lesões.

Muitos consideraram que a publicação, por parte de Mbappé, de um vídeo em que aparece pedalando foi uma mensagem indireta ao seu treinador, evidenciando a tensão na relação entre as duas partes.

Já Vinícius, que renovou seu contrato com o Real Madrid, foi o exemplo mais evidente do insucesso de Mourinho em sua primeira missão no clube.

O brasileiro, que se desentendeu com Xabi Alonso na temporada passada por ser substituído ou deixado no banco de reservas, protagonizou uma crise que só terminou com a saída do treinador no meio da temporada.

Nesta temporada, Vinícius manteve o hábito, algo que ficou evidente na partida contra a Roma, pela Liga dos Campeões, quando o brasileiro reclamou de sua substituição em um episódio que mostrou que a situação não mudou em relação à temporada passada.





Getty Images





Os grandes nomes decepcionam Mourinho

Com a chegada de Mourinho ao Real Madrid em sua segunda passagem, muitos esperavam que o treinador impusesse uma regra importante: avaliar os jogadores e escolher a equipe titular com base na entrega dentro de campo.

Mas Mourinho recorreu, desde o início da temporada, aos grandes nomes, seja na tentativa de extrair o melhor dessas estrelas, seja para não provocar crises precoces ao deixar alguns de fora.

O que aconteceu, porém, prejudicou muito o próprio treinador: o nível do time é oscilante, e isso se deve, em grande parte, à irregularidade dos jogadores nos quais ele deposita confiança.

Apesar das críticas dirigidas ao time, as mudanças na escalação foram bastante limitadas, e vários jogadores não receberam oportunidades reais, mesmo tendo se apresentado bem quando entraram como reservas.

A última partida contra a Roma, na Liga dos Campeões, é um exemplo claro disso: o Real Madrid caminhava para uma derrota estrondosa no estádio Olímpico, não fossem as mudanças que Mourinho fez antes do fim do jogo.

O Real Madrid começou a partida apoiado nos grandes nomes e nas novas contratações, como Vinícius, Mbappé, Bellingham, Cucurella e Dumfries, mas sofreu muito diante da Roma.

Até os 82 minutos, o Real Madrid estava atrás por 3 a 1, mas reagiu nos minutos finais e marcou 3 gols consecutivos, que lhe garantiram uma vitória dramática.

O curioso é que a vitória veio por meio dos reservas que substituíram os grandes, com destaque para o brasileiro Endrick, que sofre muito para jogar sob o comando de Mourinho.

Endrick entrou aos 59 minutos no lugar de Vinícius, que foi um fantasma em campo e não acrescentou nada ao clube merengue.

Endrick conseguiu marcar o terceiro gol aos 85 minutos, depois de ter dado a assistência para o segundo gol do Real Madrid três minutos antes, marcado pelo outro reserva, Carlos Espí, que atua de forma destacada sempre que recebe oportunidade.

O reserva Arda Güler também brilhou e teve papel importante na virada sobre a Roma, após dar as assistências para o terceiro e o quarto gols do Real Madrid.

O reserva Bernardo Silva igualmente contribuiu para o controle do meio-campo, após entrar aos 70 minutos no lugar de Tchouaméni.

O estranho é que Mourinho surpreendeu a todos depois da partida ao dizer: "Se tivéssemos começado a partida com os onze jogadores que a terminaram, eles teriam marcado cinco gols em nossa meta. Era impossível resistir a um time com essa intensidade".

Essa declaração evidencia a convicção de Mourinho em apostar nos nomes que começaram a partida e não apresentaram nada, embora esses jogadores tenham decepcionado o treinador em muitos jogos nesta temporada, enquanto permanecem as perguntas sobre os reservas e sobre aqueles que raramente têm oportunidade, como o marroquino Brahim Díaz, por exemplo.





Getty Images





O Real Madrid se beneficiou da competência técnica de Mourinho?

Como mencionamos antes, o segundo objetivo da contratação de Mourinho era melhorar os resultados e voltar aos pódios de premiação no fim da temporada.

Mas, ao observar os resultados do clube merengue, percebe-se que a situação do time não é boa, especialmente na LaLiga, onde o Real Madrid caiu para a quarta colocação após apenas 8 rodadas.

O Barcelona lidera a classificação com 24 pontos e 100% de aproveitamento, seguido por Atlético de Madrid e Real Betis, com 19 pontos cada, e depois o Real Madrid, com 18 pontos.

O Real Madrid perdeu 6 pontos nas primeiras 8 rodadas, após as derrotas para o Real Betis por 1 a 0 e para o Atlético de Madrid por 2 a 1.

Na Liga dos Campeões, conquistou uma vitória difícil sobre a Inter de Milão por 2 a 1 na Espanha, antes de escapar da derrota diante da Roma e conseguir uma emocionante remontada que lhe deu a vitória no fim.

O clube merengue sofre com muitos problemas técnicos: a defesa não está em seu melhor momento, o meio-campo tem rendimento oscilante e o ataque é um enigma em muitas partidas, especialmente com a presença de nomes de peso, mas a discussão sempre recai sobre o aproveitamento dos jogadores e os critérios para colocá-los na equipe titular.

Avaliação da contratação de Mourinho

Até agora, e as coisas podem mudar nas próximas semanas, a contratação de Mourinho não cumpriu os dois principais objetivos do negócio, seja o controle das estrelas e o fim das crises, seja a realização de uma revolução técnica que leve o time a conquistar vitórias com merecimento e avançar em direção aos pódios de premiação.