O brasileiro Roger Ibáñez, zagueiro do Al-Ahli de Jeddah, causou um momento de pânico ao sair de campo lesionado durante a partida contra o Damac, na noite deste sábado.

Ibáñez deixou o campo aos 52 minutos do segundo tempo, afetado pela lesão na noite em que o Al-Ahli venceu o Damac por 3 a 0, na 27ª rodada da Liga Profissional Roshen.

Não foram divulgados detalhes sobre a lesão de Ibanez, o que causou preocupação na comissão técnica do Al-Ahli, liderada por Matthias Jaissle, tendo em vista as lesões que a equipe vem enfrentando.

Além disso, há sua situação em relação à convocação para a seleção brasileira, já que Ibáñez se tornou uma aposta do técnico italiano Carlo Ancelotti, após ter sido convocado para o último estágio de preparação.

De acordo com o jornalista Walid Saeed, próximo ao Al Ahly, a lesão sofrida por Ibáñez é leve, tratando-se de uma distensão muscular, resultado do cansaço acumulado durante a última pausa internacional.

Portanto, Ibáñez não sofre de nenhuma lesão grave e estará pronto para disputar os próximos jogos normalmente, o que fará Ancelotti respirar aliviado.

Ibáñez já havia confirmado que Ancelotti contará com ele de forma significativa na posição de lateral-direito, devido às suas notáveis habilidades defensivas.



