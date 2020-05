A aposta certeira do Barcelona: Braithwaite tem tudo para dar certo, diz seu ex-técnico

Depois de chegar com desconfiança, o dinamarquês quer marcar seu nome na história do clube

Martin Braithwaite pode ser o elemento surpresa do Barcelona no retorno da La Liga , após a pausa devido a pandemia do coronavírus Covid-19, de acordo com Michael Pedersen, mentor do dinamarquês na base do Esbjerg.

Pedersen foi importante em transformar Braithwaite: de um jovem desconhecido para um jogador com passagens nas divisões de elite tanto na quanto na

Mesmo assim, foi uma grande surpresa quando o atacante de 28 anos foi contratado pelo por 18 milhões de euros em fevereiro, para compor elenco no meio de uma crise onde boa parte dos jogadores do clube estavam contundidos .

Seu mentor, atualmente treinador do sub-17 da , não vê a negociação com nenhuma desconfiança: ele acredita que o atleta pode provar que os críticos da contratação estão errados.

"Martin jogou muito pouco devido a pausa do coronavírus, mas ele é um jogador com a cara do Barça," Pedersen contou a Goal sobre o atacante, que já atuou em três jogos pelos catalães, tendo participado de dois gols em sua estreia, em uma vitória de 5 a 0 sobre o .

"Ele é inteligente taticamente e pode contribuir de todas as formas. Eu joga com visão de jogo e sabe se posicionar. É muito bom na construção de ataque e vê opções que outros não conseguem. Assim, consegue criar espaço para outros jogadores, o que é raro, já que a maioria dos atacantes foca em achar espaço para si.

“Martin consegue atacar o espaço vazio antes dele aparecer. Bons jogadores aparecem nesse espaço, mas os melhores tem inteligência suficiente para esperar o momento certo para invadi-lo e causar mais impacto . É por isso que ele é um jogador do nível do Barcelona."

"Com parceiros de equipe tão bons, ele vai usar essas habilidades quando a voltar. Será um sucesso. Sempre foi um jogador muito ambicioso, desde garoto. Ele sempre perguntou das minhas experiências como treinador e jogador, especialmente na Espanha." contou.

Pedersen já teve sucesso na La Liga: em 1985, no Osasuna, fez parte de uma equipe marcante que conquistou uma vaga na Copa da Uefa. E o próprio Braithwaite admite que se inspira no ex-técnico. "Ele me levou a outro nível. Foi meu mentor e me ajudou a se transformar no jogador que sou hoje." afirmou o atacante à Goal .

"Ele me ensinou muito sobre futebol, com um nível de conhecimento tático e técnico que eu vi poucas vezes. Sou o jogador que sou por causa dele. Michael jogou na Espanha como atacante, e eu sempre quis seguir seus passos. Essa foi minha ambição. Ele me ensinou, acima de tudo, a jogar futebol com a cabeça, não só com os pés. Me mostrou a como se apaixonar pelo jogo."

"Eu comecei a assistir futebol diferentemente: quando eu assistia o Barcelona, ainda na Dinamarca, por causa de Michael, eu tentava entender e analisar o jogo. Não só eu aproveitava o lado técnico do futebol, mas também o tático, como correr, o que fazer. E eu tentava aprimorar isso no meu jogo."

"Não só treinava no campo com a bola nos pés, treinava minha inteligência tática pois ele me inspirava a fazê-lo." relembrou o dinamarquês.

E ao passo que um de seus pupilos mais famosos recebe uma oportunidade no Barcelona, Pedersen, com a pandemia, perdeu a chance de mostrar aquela que talvez seja sua geração mais talentosa em um palco maior, já que o Europeu sub-17 foi cancelado como resultado do vírus.

"Já me perguntaram se esse time é o melhor da história, e a única coisa que posso dizer é que nós estávamos tendo grandes resultados. Juntos, criamos uma mentalidade vencedora e de trabalho em equipe que permite aos mais talentosos que eles se destaquem naturalmente."

"Alguns dos jogadores já estão em clubes conhecidos por desenvolver jovens - , , . E eles escolheram ir para esses equipes quando tinham propostas maiores. É uma pena que esse time perdeu a chance de fazer uma campanha extraordinária na Euro sub-17." declarou.

E Pedersen também tem motivos particulares para ficar triste: o treinador já anunciou que não ficará na seleção dinamarquesa de base, procurando novos objetivos no futebol. E com certeza, deixando outros pupilos inteligentes como Braithwaites para brilharem em grandes equipes.