A aposentadoria da seleção não é o fim: 4 grandes sonhos que rondam Lionel Messi

Após anunciar sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção da Argentina, o astro da "Albiceleste" encerrou o capítulo da disputa por títulos com a camisa de seu país, mas ainda tem diversos objetivos que busca alcançar no próximo período, seja com o Inter Miami ou em sua trajetória fora das quatro linhas.

Depois de um longo período de incerteza sobre seu futuro, Messi anunciou, na última segunda-feira, o fim de sua trajetória internacional com a Argentina, em uma publicação em sua conta no Instagram, após a derrota da seleção de seu país para a Espanha pelo placar de 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo.

Messi deixa a seleção argentina como um dos maiores ídolos da história do futebol, depois de ter disputado 207 partidas internacionais, nas quais marcou 125 gols e conquistou seis títulos, sendo o mais importante deles a Copa do Mundo de 2022.

Apesar de ter chegado aos 39 anos e de ter conquistado quase tudo o que um jogador de futebol pode sonhar, "La Pulga" não parece pronto para parar, e ainda tem pela frente uma série de objetivos que busca alcançar.

A nona Bola de Ouro: Messi pode surpreender?

No plano esportivo, Messi ainda apresenta um alto nível, o que ficou evidente durante o confronto contra o Montreal, no domingo, quando marcou 4 gols na vitória do Inter Miami pelo placar de 7 a 1.

Além disso, o astro argentino lidera atualmente a artilharia da liga norte-americana, com 18 gols.

Messi tem contrato com o Inter Miami até 2028, embora o clube norte-americano não vá atrapalhar seu caminho caso ele decida se aposentar antes do fim do contrato.

De acordo com a "Marca", a relação entre as duas partes pode continuar mesmo após a aposentadoria de Messi, já que os dirigentes do clube se preparam para lhe conceder uma participação na propriedade da instituição, além de um papel dentro de sua estrutura.

Antes de pensar na fase pós-aposentadoria, Messi, oito vezes vencedor da Bola de Ouro, segue sendo um candidato capaz de disputar um nono prêmio, após a grande atuação que teve na Copa do Mundo, na qual marcou 8 gols em 8 partidas.

Messi não é o candidato mais cotado ao prêmio, mas, diante da ausência de um nome que se imponha de forma clara na disputa, ele segue como um concorrente sério à Bola de Ouro, cujo anúncio está previsto para outubro próximo.

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50 títulos: um novo objetivo na trajetória de Messi

Messi também tem como meta chegar à marca de 50 títulos ao longo de sua carreira profissional, depois de ter alcançado atualmente o total de 48 conquistas.

Ele terá pela frente o objetivo de conquistar um novo título da liga norte-americana, depois de o Inter Miami ter conseguido vencer o campeonato em 2026, além de tentar conduzir a equipe ao título da Liga dos Campeões da Concacaf em 2028, torneio que o clube de propriedade de David Beckham nunca venceu.

Messi planeja o pós-aposentadoria

Paralelamente aos seus objetivos esportivos, Messi já começou a se preparar para a fase posterior à aposentadoria do futebol.

O astro argentino havia adquirido, em 2026, o clube União Esportiva Cornellà, que atua na terceira divisão do futebol espanhol, a "Tercera Federación", na região da Catalunha, e almeja transformá-lo em um grande projeto esportivo.

Esse passo aponta para a possibilidade de Messi manter vínculo com a Catalunha durante o período pós-aposentadoria, já que ele ainda conserva sua casa e suas fortes relações com a região desde sua saída do Barcelona rumo ao Paris Saint-Germain em 2021, em uma decisão que ele não desejava.

Considerado por muitos o melhor jogador de futebol da história, Messi não terá falta de propostas após sua aposentadoria, especialmente em funções ligadas à embaixada esportiva e à atuação como embaixador de diversas entidades.

Ele também estará presente, de forma natural, nas campanhas e eventos de seus muitos patrocinadores, além de dedicar mais tempo à sua família, que sempre foi um apoio fundamental para ele ao longo de toda a sua trajetória.

Mas parece que tudo isso pode esperar um pouco, porque Messi, apesar de ter se aposentado do futebol internacional, ainda não disse sua última palavra no futebol.