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Achraf Hakimi Morocco 2026Getty Images

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A ansiedade aumenta... Três jogadores do Marrocos faltam ao treino antes do confronto contra o Brasil

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
A. Ezzalzouli
N. Mazraoui
A. Salah-Eddine
Brasil
Marrocos
EUA

A partida será disputada na madrugada do dia 14 de junho

Três jogadores não compareceram ao treino da seleção marroquina nesta quarta-feira, aumentando a preocupação no campo de treinamento dos Leões, antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção marroquina inicia sua trajetória na Copa do Mundo com um confronto difícil contra o Brasil, na madrugada do dia 14 de junho.

De acordo com o site marroquino “Le 360”, a seleção principal realizou hoje, quarta-feira, mais um treino, como parte de seus preparativos para o confronto marcado contra a seleção brasileira.

A sessão de treino contou com a ausência de Abdel Samad El Zalzouli, Nasser Mazraoui e Anas Salah El Din, antes que este último se juntasse à equipe para realizar um treino especial.

Os demais jogadores da seleção marroquina participaram dos treinos em um ambiente positivo e animado, preparando-se para o confronto decisivo.

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
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Marrocos
MAR

A comissão técnica aguarda o desenrolar da situação de saúde dos três jogadores nas próximas horas, para definir sua situação em relação às partidas da Copa do Mundo.

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