A ansiedade aumenta... Três jogadores do Marrocos faltam ao treino antes do confronto contra o Brasil

Três jogadores não compareceram ao treino da seleção marroquina nesta quarta-feira, aumentando a preocupação no campo de treinamento dos Leões, antes do início da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México.

A seleção marroquina inicia sua trajetória na Copa do Mundo com um confronto difícil contra o Brasil, na madrugada do dia 14 de junho.

De acordo com o site marroquino “Le 360”, a seleção principal realizou hoje, quarta-feira, mais um treino, como parte de seus preparativos para o confronto marcado contra a seleção brasileira.

A sessão de treino contou com a ausência de Abdel Samad El Zalzouli, Nasser Mazraoui e Anas Salah El Din, antes que este último se juntasse à equipe para realizar um treino especial.

Os demais jogadores da seleção marroquina participaram dos treinos em um ambiente positivo e animado, preparando-se para o confronto decisivo.

A comissão técnica aguarda o desenrolar da situação de saúde dos três jogadores nas próximas horas, para definir sua situação em relação às partidas da Copa do Mundo.