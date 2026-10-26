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FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

A análise o revela: Deni levanta dúvidas sobre a capacidade de Yamal de decidir os grandes jogos

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
L. Yamal
Espanha

Cucurella se destacou de forma expressiva

A queda de rendimento de Lamine Yamal durante a derrota do Barcelona para o Real Madrid por 2 a 1 no Clássico provocou uma onda de críticas na imprensa internacional, depois que o ponta da equipe catalã não conseguiu exercer a influência habitual, vendo-se sob pressão crescente por causa de suas atuações diante dos grandes adversários.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Troy Deeney, ex-atacante do Watford e comentarista da rede "CBS Sports", foi um dos principais críticos da atuação do jovem jogador, expressando sua preocupação quanto à capacidade dele de lidar com a marcação defensiva forte, numa mudança notável em relação à sua postura antes da partida, quando descartou a possibilidade de o Real Madrid vencer o Barcelona.

Deeney disse: "Vimos o Lamine marcar gols em partidas importantes, mas o que está acontecendo é preocupante. Nós o vimos diante de Lucas Hernández e Marc Cucurella, e ambos conseguiram pará-lo. Ele ainda é jovem e tem que aprender, porque os dois melhores laterais do mundo conseguiram reduzir seu perigo e o privaram de espaços".

Yamal teve grande dificuldade para superar Cucurella durante o Clássico, já que o lateral do Real Madrid impôs uma marcação cerrada que limitou as movimentações do ponta espanhol e o impediu de aproveitar suas habilidades nos confrontos individuais, além de ter desperdiçado uma chance clara de gol no primeiro tempo.

As críticas se estenderam à imprensa internacional: o jornal americano "Sports Illustrated" destacou a superioridade de Cucurella no duelo direto e descreveu Yamal como alguém que pareceu "frustrado e desconfortável", enquanto a agência "Associated Press" abordou a chance perdida por ele antes do fim do primeiro tempo, em contraste com o sucesso de Kylian Mbappé em decidir o confronto a favor do Real Madrid.

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