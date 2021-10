A amizade de Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi: 'Sempre fomos o que somos'

Os dois foram companheiros de Barcelona e mantém amizade até os dias atuais

O que o futebol uniu a distância não separa. Pelo menos é isso o que Ronaldinho Gaúcho deu a entender sobre sua amizade com Lionel Messi, que começou no começo da carreira do argentino.

Ronaldinho Gaúcho e Messi têm muita história juntos. Ex-companheiros de Barcelona, os dois estiveram presentes em momentos muito importantes da carreira um do outro. Em entrevista ao jornal argentino Olé, o brasileiro recordou um pouco sobre a amizade que cultiva até hoje, mesmo depois de sua aposentadoria e da distância.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Tenho uma amizade muito boa com o Leo, muito bonita, muito verdadeira. Porque desde o início sempre fomos o que somos, sem inventar nada. Onde ele chegou era muito jovem e bom, as coisas correram de forma natural. Nos damos bem e até hoje, sempre que estamos próximos, nos damos muito bem", contou. "Não é algo do tipo 'bem, vou tratá-lo bem porque ele joga bem'. Nós nos damos bem porque nos damos bem, independentemente de eu jogar futebol, nós iríamos nos dar da mesma forma, eu acho".

"Sempre que nos encontramos, sempre da mesma forma, o carinho é sempre o mesmo. Não só com ele, mas com toda a sua família, nos damos muito bem. Somos amigos, não apenas companheiros de time de futebol. Quando temos a oportunidade de estar próximos um do outro, é sempre igual", garantiu o brasileiro, que encontrou o amigo em um jogo da Liga dos Campeões, ainda em outubro.

"Às vezes quando a gente se encontra não é sempre que a gente pode ficar junto, tem o seu dia a dia treinando, viajando, eu também viajando, fazendo minhas coisas. Às vezes ficamos muito tempo sem estarmos próximos um do outro. E é por isso que quando nos encontramos é um sentimento de grande alegria".

E os momentos que compartilham são realmente especiais. O primeiro gol de Messi pelo Barcelona, em maio de 2005, contra o Albacete, nasceu de um passe de Ronaldinho, que relembra disso com muito carinho, e sempre torcendo pelo amigo.

"Me encheu de alegria ver um jovem, meu amigo, indo bem no primeiro jogo, aquele primeiro gol. E por felicidade e sorte o passe para seu gol saiu do meu pé. Tem tudo isso, minha alegria foi dobrada por isso. Assistir meu jovem amigo marcar um gol, por um passe meu", disse o Bruxo.

Além do gol em si, que acabou sendo o primeiro de 672 que Messi marcou com a camisa do Barcelona, a comemoração também ficou marcada. Após balançar a rede, como forma de agradecer Ronaldinho, o argentino pulou em seus ombros para celebrar o tento.

"Bem, isso não foi algo que eu pensei ou pensamos. Foi algo muito natural, quando você gosta de alguém e tem muito carinho, você está sempre pensando coisas positivas imaginando que as coisas vão dar certo. Todos nós já passamos por isso. Começando jovem em um time de futebol profissional, sabemos da dificuldade que se tem. Não foi nada programado, saiu naturalmente", garantiu.